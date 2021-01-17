Во Франции противники 5G сожгли вышку и оставили 1,5 миллиона человек без связи

Спустя неделю после пожара часть абонентов всё ещё остаётся без телевидения.

Противники 5G-технологии подожгли оборудование мобильного оператора Orange в районе французского Лиможа и оставили местных жителей без мобильной связи, телевидения и радио, сообщает местная газета Le Figaro.

Неизвестные подожгли 23-метровую вышку 11 января, пожар тушили несколько пожарных бригад. После этого около 1,5 миллионов французов остались без связи, несколько тысяч абонентов до сих пор не получили доступ к телевидению. Ответственная за инфраструктуру теле-радиооператора компания TDF отметила, что для полного устранения нанесенного ущерба необходима «огромная работа».

После инцидента местное издание Le Populaire du Centre получило письмо от группы, называющей себя «Комитетом за отмену 5G». Они взяли на себя ответственность за произошедшее и заявили, что видят в технологии 5G угрозу и будут воевать с ней всеми доступными им способами. Ликвидацию ретрансляционной вышки они назвали «Операцией за шум ветра и пение птиц».

Подобные случаи уже были зафиксированы на территории Великобритании, России, ЮАР, странах ЕС, Северной и Южной Америки, на Украине. По мнению участников данных событий, новый формат мобильной связи вызвал пандемию коронавируса и негативно влияет на здоровье людей, животных и прочей фауны.