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46 минут назад

Внедорожник Lada Niva получит первый полный редизайн с 1976 года

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Российский внедорожник перейдет на платформу CMF-B материнской компании Renault и приобретет современный вид.

Российский производитель Lada выпустит обновленную версию своей прочной Niva 4×4 впервые с момента появления модели 45 лет назад, сообщает АвтоВести.

Представленная сегодня в рамках более широкой модернизации бренда материнской компании Groupe Renault, Нива следующего поколения появится в 2024 году как одна из четырех совершенно новых Лад, которые будут выпущены в ближайшие четыре года.

Наряду с родственным брендом Dacia, Lada будет поддерживать будущие модели модульной платформой Renault CMF-B в соответствии со стратегией выхода двух дорогостоящих брендов на новые рынки и сегменты . Что особенно важно для Niva, это означает знаменательный отход от базовых основ unibody, на которых она базируется с 1976 года.

Наряду с механической трансформацией Нива также подвергнется обширной трансформации дизайна, чтобы перенести ее в новую эпоху.

Эскиз дизайна предполагает, что его наиболее узнаваемые элементы стиля, а именно круглые фары и высоко расположенные продолговатые указатели поворота, будут сохранены, но переосмыслены, в то время как расширенные колесные арки и более толстые бамперы приведут его в соответствие с точки зрения дизайна с конкурирующими внедорожниками.



Как и существующий автомобиль, новая «Нива» не поступит в Великобританию в официальном качестве, но ее производитель заявил, что перезапуск «позволит полностью репозиционировать Lada как бренд».

Lada намерена значительно расширить свой модельный ряд, представив новый внедорожник C-сегмента, который возглавит линейку в какой-то момент до 2025 года.

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