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сегодня, 09:18

В России изменятся правила получения пенсии

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Нововведение касается граждан, которым выплаты перечисляются на банковские карты

Российские пенсионеры, которые получают пенсии на банковские карты, должны будут в обязательном порядке обзавестись картой «Мир». В противном случае получить деньги будет очень непросто, пишет www.mk.ru

В Пенсионной фонде России (ПФР) напомнили, что с июля этого года меняется порядок получения социальных страховых выплат. В соответствии с законодательством все выплаты, включая пенсии, будут перечисляться на карты национальной платежной системы «Мир», пишет издание Primpress.ru.

Требование касается граждан, открывших счет для начисления пенсии до 1 июля 2017 года. Те же, кто открыл счет после этой даты, должны были автоматически получить в банке карту «Мир». Предполагается, что банки сами будут приглашать пенсионеров, чтобы вручить карту.

Отмечается, что те россияне, которые не успеют в срок заменить карту, после 1 июля не смогут получить пенсию. Банк будет возвращать ее обратно в ПФР, и в этом случае получить деньги будет труднее.

Стоит отметить, что переход на карту «Мир» обязателен только для тех пенсионеров, которые решили получать пенсию через банки. При этом у граждан есть выбор: получать пенсию на карту или деньги будут зачисляться на счет по вкладу, либо же доставляться почтой.
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