Общество

52 минуты назад

По вечерним улицам Усмани ходят женщины с иконами

8 1242
#шествия #крестный ход #
2
По вечерним улицам Усмани ходят женщины с иконами

В социальных сетях появилось видео мини-крестного хода

Как сообщается в группе «Подслушано Усмань», в городе периодически видят ходящих поздними веерами по городу женщинах с иконами.




На  вопрос автора поста, что это значит, комментаторы отвечают, что либо крестные ходы, либо колядки, либо молитвенные шествия против коронавируса.

Версия именно о «ковидном следе», то есть, крестном ходе против эпидемии, подтверждается постами в Фейсбуке. Автор поста в группе «Липецкая область в Фейсбук» пишет, что это народный крестный ход, во время которого жители Усмани сменяют друг друга, видимо, чтобы не нарушать, во-первых численности, во-вторых - соцдистанции.



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#шествия #крестный ход #
2

Комментарии (8)

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Света

8 минут назад
Заодно и патрулируют город, двойная польза
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111

21 минуту назад
Молодцы!
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Просит госпада !.

25 минут назад
у каждого времени свое Средневековье, Хорошей, благополучной ,нормальной жизни !, А на кого ещё надеется -то?!.
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Русик

27 минут назад
Они изгоняют бесов из администрации Усмани
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А я думаю

39 минут назад
Они молятся о смене власти !.
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Светлана

42 минуты назад
(Что творится в Усмани !? Уже второй раз вижу этих женщин ходят по церквям с иконами не стесняясь идут по всему городу около 12 ночи ..... может кто то объяснит что это ?) У вас в Усмани,не стесняясь .овно в реку сливают,что аж рыба дохнет,а вы про женщин пишите,иконы вам помешали.
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Добрый Санитар

42 минуты назад
Главное что не с косами!
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у каждого времени свое Средневековье

44 минуты назад
на Соколе то же ходят с иконами. зачем, непонятно.
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