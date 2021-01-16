Общество
52 минуты назад
По вечерним улицам Усмани ходят женщины с иконами
8 1242
В социальных сетях появилось видео мини-крестного хода
Как сообщается в группе «Подслушано Усмань», в городе периодически видят ходящих поздними веерами по городу женщинах с иконами.
На вопрос автора поста, что это значит, комментаторы отвечают, что либо крестные ходы, либо колядки, либо молитвенные шествия против коронавируса.
Версия именно о «ковидном следе», то есть, крестном ходе против эпидемии, подтверждается постами в Фейсбуке. Автор поста в группе «Липецкая область в Фейсбук» пишет, что это народный крестный ход, во время которого жители Усмани сменяют друг друга, видимо, чтобы не нарушать, во-первых численности, во-вторых - соцдистанции.
На вопрос автора поста, что это значит, комментаторы отвечают, что либо крестные ходы, либо колядки, либо молитвенные шествия против коронавируса.
Версия именно о «ковидном следе», то есть, крестном ходе против эпидемии, подтверждается постами в Фейсбуке. Автор поста в группе «Липецкая область в Фейсбук» пишет, что это народный крестный ход, во время которого жители Усмани сменяют друг друга, видимо, чтобы не нарушать, во-первых численности, во-вторых - соцдистанции.
8 1242
Света
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Просит госпада !.
Русик
А я думаю
Светлана
Добрый Санитар
у каждого времени свое Средневековье