Происшествия
32 минуты назад
Скрывавшегося от алиментов липчанина задержали в Нижегородской области
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Мужчина арестован
Как сообщили в ГУМВД России по Нижегородской области, в городе Бор был задержан 55-летний житель села Касимовка Елецкого района Липецкой области.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Дафна