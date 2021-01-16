Скрывавшегося от алиментов липчанина задержали в Нижегородской области

Мужчина арестован

Как сообщили в ГУМВД России по Нижегородской области, в городе Бор был задержан 55-летний житель села Касимовка Елецкого района Липецкой области.



Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.