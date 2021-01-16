Происшествия

32 минуты назад

Скрывавшегося от алиментов липчанина задержали в Нижегородской области

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#неуплата алиментов
Скрывавшегося от алиментов липчанина задержали в Нижегородской области

Мужчина арестован

Как сообщили в ГУМВД России по Нижегородской области, в городе Бор был задержан 55-летний житель села Касимовка Елецкого района Липецкой области.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
1 243
#неуплата алиментов

Комментарии (1)

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Дафна

3 минуты назад
Да нафик эти алименты, сами проживем! Мужик должен быть свободен, ему тоже надо жизнь устраивать, новая жена новая семья, дети, и тут я с алиментами! Не верь не бойся не проси!
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