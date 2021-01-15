В Липецкой области у 49 магазинов приостановлено действие лицензии на розничную продажу алкоголя

Своеобразный "сухой закон" начнёт действовать уже завтра.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, с 16 января приостановлено действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в 49 из 175 магазинов «Пятёрочка» в Липецкой области.



Общество с ограниченной ответственностью привлечено к административной ответственности по статье 14.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях по факту нефиксации в установленном порядке в ЕГАИС информации о розничной продаже алкогольной продукции в магазинах сети.



- На основании федерального закона № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» с 1 июля 2016 года организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции в городских поселениях, а с 1 июля 2017 года и в сельских поселениях, обязаны фиксировать и передавать в ЕГАИС информацию об обороте такой продукции, - отмечают в управлении потребрынка. - Производство и/или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, информация о которых не зафиксирована в установленном порядке в ЕГАИС, является основанием для аннулирования лицензии в судебном порядке.