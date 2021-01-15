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В Липецкой области у 49 магазинов приостановлено действие лицензии на розничную продажу алкоголя

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#торговля #алкоголь
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В Липецкой области у 49 магазинов приостановлено действие лицензии на розничную продажу алкоголя

Своеобразный "сухой закон" начнёт действовать уже завтра.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, с 16 января приостановлено действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в 49 из 175 магазинов «Пятёрочка» в Липецкой области.

Общество с ограниченной ответственностью привлечено к административной ответственности по статье 14.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях по факту нефиксации в установленном порядке в ЕГАИС информации о розничной продаже алкогольной продукции в магазинах сети.

- На основании федерального закона № 171  «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» с 1 июля 2016 года организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции в городских поселениях, а с 1 июля 2017 года и в сельских поселениях, обязаны фиксировать и передавать в ЕГАИС информацию об обороте такой продукции, - отмечают в управлении потребрынка. - Производство и/или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, информация о которых не зафиксирована в установленном порядке в ЕГАИС, является основанием для аннулирования лицензии в судебном порядке.
13 1246
#торговля #алкоголь
3

Комментарии (13)

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Гость

1 минуту назад
Сейчас К.Б. протирают руки
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Пейте молоко

1 минуту назад
У пятерочек и красных белых все будет хорошо
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Адекват

2 минуты назад
Как здорово что основная часть общества, судя по постам очень даже вменяемая. Алкоголю нет места в жизни нормального человека. Спорт сила. ЗОЖ сила
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Дафна

7 минут назад
Все эти лицензии, узаконенный рэкет, и больше ничего! Весь алкоголь должен производится государством, а продавать пожалуйста любой продовольственный магазин! А за левый наказывать строго!
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Федя

9 минут назад
Закройте все пивнухи с суррогатным пойлом, адекваты дома пьют в основном, а в этих гадюшниках, согласен одни упыри кучкуются
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эстет

11 минут назад
>>>, Государству выгодно,чтоб население спивалось,деградантами легче управлять.
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2

15 минут назад
1, Действительно,пусть леваком и дальше торгуют.
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кокс

18 минут назад
Сеть одна в 45 запрещено в остальных нет уж если запрещать то в 100% объеме так было сделано в Татарстане там не одна пятерочка не имеет право продавать спиртное а это полный бред а не ограничения.
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>>>

27 минут назад
Алкашку давно пора продавать за пределами города. Кому надо ужраться и сдеградировать пусть чешут за синевой за пределы города. С магазинов убрать всю синьку, которую видят дети.
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Серый

37 минут назад
В таких злачных местах в основном бездельники собираются, рабочий человек налил себе 1-2 балона и пошёл домой. А в этих подвалах, сколько не заходил пива налить, все как на одно лицо - упыри малолетние в основном, мат перемат от них и смех лошадиный
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