Ростелеком организовал видеонаблюдение для коллектива «Параллели»

«Ростелеком» организовал видеонаблюдение в репетиционном зале народного инклюзивного театра танца «Параллели» в Липецке. Специалисты провайдера установили и настроили оборудование, позволяющее родителям наблюдать за процессом обучения детей с ограниченными возможностями. Кроме того, преподаватели театра танца смогут проводить мастер-классы, семинары и концерты в режиме онлайн. Для подключения сервиса «Ростелеком» задействовал собственную сеть передачи данных.

Елена Косенко, руководитель народного инклюзивного театра танца «Параллели»:

«Наша школа инклюзивного танца – демонстрирует свой опыт для всей России. Многие регионы приезжали к нам перенимать наши методики. Однако эпидемиологическая ситуация в прошедшем году не позволила нам принимать педагогов и уж тем более нашим воспитанникам покидать Липецкую область. Мы обратились к “Ростелекому” с просьбой обеспечить возможность трансляции занятий и концертов. Провайдер сумел в кратчайшие сроки организовать видеонаблюдение».

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Искусство выше любых ограничений, что подтверждается работой театра танца “Параллели”. В канун Нового года мы поздравили участников коллектива и вручили подарки, а также установили новые зеркала, балетный станок и мебель в репетиционном зале театра. Кроме того, мы откликнулись на просьбу организовать онлайн-трансляции мастер-классов и концертов и применили решение “Видеонаблюдение для бизнеса”. Уверен, что наш сервис поможет преподавателям театра поделиться знаниями с коллегами из других регионов и сделает искусство еще ближе для людей с ограниченными возможностями».

Сервис «Видеонаблюдение для бизнеса» — комплексное решение по безопасности коммерческих объектов. В услугу входят: установка видеокамер, доступ и выгрузка видеоматериалов из облачного хранилища, видеоаналитика, настройка сценариев работы камер. Управление услугой осуществляется через личный кабинет пользователя или мобильное приложение.

Узнать подробнее об услуге можно на сайте компании и по телефону горячей линии 8-800-200-3000.



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