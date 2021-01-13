Общество

41 минуту назад

Доброе утро, Липецк!

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#доброе утро
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Доброе утро, Липецк!

Сегодня среда, 13 января. Взявшие ипотеку липчане сегодня могут заняться оформлением выплат, школьники покажут свое знание французского языка. Вечером областной киноцентр ждет зрителей на бесплатный сеанс. А дома можно будет онлайн поболеть за наших хоккеистов.

Погода

Как прогнозируют синоптики, в среду в Липецке будет облачно и снежно. Температура днем ожидается от 6 до 8 градусов мороза. 13 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1939 году – 29 градусов мороза.

Дороги и транспорт

Водители, будьте внимательны, сегодня прогнозируется гололедица. В среду также запланирован ремонт литым асфальтом участков на улицах Стаханова, Меркулова, Полиграфической, Папина и в поселке Дачный.


Напоминаем, что в липецком транспорте включили терминалы по оплате проезда банковской картой. Цена поездки — 21 рубль. Также сохранена оплата наличными и транспортной картой.

Витамины к чаю

Блогер Дарья предлагает побаловать себя полезными сладостями, она поделилась рецептом карамелизованных апельсинов. С приготовлением справится даже тот, кто с десертами на вы.



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам завтраков, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.

Возврат по ипотеке

Начато формирование списка получателей социальных выплат тем, кто состоится в подпрограмме «Ипотечное жилищное кредитование» и взял ипотеку. Для получения выплаты нужно собрать пакет документов. Консультацию по ипотечным выплатам можно получить лично и онлайн. Предварительная запись по телефону 22-95-89.

«Мonsieur, je ne mange pas siх jours...»

В Липецке в среду продолжается региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Сегодня будет второй день олимпиады по французскому языку. Всего в олимпиаде примут участие более 1200 школьников 9-11х классов, набравших необходимое количество баллов на муниципальном этапе этого года. Олимпиада школьников проходит по 24 предметам.

Вечер в кино

Областной центр культуры (Космонавтов, 54а) сегодня вечером приглашает на бесплатный киносеанс. 13 января будут показывать ленту Владимира Меньшова «Любовь и голуби».



Болеем за наших!

Сегодня в гости к липецким хоккеистам приедут соперники из Брянска. В среду юноши будут играть при пустых трибунах в ДС «Звездный». Матч можно будет посмотреть онлайн в группе МХК "Липецк". Команды выйдут на лед в 13:00. 

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#доброе утро
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