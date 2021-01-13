Доброе утро, Липецк!

Сегодня среда, 13 января. Взявшие ипотеку липчане сегодня могут заняться оформлением выплат, школьники покажут свое знание французского языка. Вечером областной киноцентр ждет зрителей на бесплатный сеанс. А дома можно будет онлайн поболеть за наших хоккеистов.

Погода



Как прогнозируют синоптики, в среду в Липецке будет облачно и снежно. Температура днем ожидается от 6 до 8 градусов мороза. 13 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1939 году – 29 градусов мороза.



Дороги и транспорт



Водители, будьте внимательны, сегодня прогнозируется гололедица. В среду также запланирован ремонт литым асфальтом участков на улицах Стаханова, Меркулова, Полиграфической, Папина и в поселке Дачный.



ЛипецкЯндекс.Карты

Напоминаем, что в липецком транспорте включили терминалы по оплате проезда банковской картой. Цена поездки — 21 рубль. Также сохранена оплата наличными и транспортной картой.



Витамины к чаю



Блогер Дарья предлагает побаловать себя полезными сладостями, она поделилась рецептом карамелизованных апельсинов. С приготовлением справится даже тот, кто с десертами на вы.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MOM|FAMILY|FOOD (@mamastepaski)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам завтраков, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Возврат по ипотеке



Начато формирование списка получателей социальных выплат тем, кто состоится в подпрограмме «Ипотечное жилищное кредитование» и взял ипотеку. Для получения выплаты нужно собрать пакет документов. Консультацию по ипотечным выплатам можно получить лично и



«Мonsieur, je ne mange pas siх jours...»



В Липецке в среду продолжается региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Сегодня будет второй день олимпиады по французскому языку. Всего в олимпиаде примут участие более 1200 школьников 9-11х классов, набравших необходимое количество баллов на муниципальном этапе этого года. Олимпиада школьников проходит по 24 предметам.



Вечер в кино



Областной центр культуры (Космонавтов, 54а) сегодня вечером приглашает на бесплатный киносеанс. 13 января будут показывать ленту Владимира Меньшова «Любовь и голуби».



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОЦКНТ Липецк (@ocknt_lipetsk)



Болеем за наших!



Сегодня в гости к липецким хоккеистам приедут соперники из Брянска. В среду юноши будут играть при пустых трибунах в ДС «Звездный». Матч можно будет посмотреть









Как прогнозируют синоптики, в среду в Липецке будет облачно и снежно. Температура днем ожидается от 6 до 8 градусов мороза. 13 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1939 году – 29 градусов мороза.Водители, будьте внимательны, сегодня прогнозируется гололедица. В среду также запланирован ремонт литым асфальтом участков на улицах Стаханова, Меркулова, Полиграфической, Папина и в поселке Дачный.Напоминаем, что в липецком транспорте включили терминалы по оплате проезда банковской картой. Цена поездки — 21 рубль. Также сохранена оплата наличными и транспортной картой.Блогер Дарья предлагает побаловать себя полезными сладостями, она поделилась рецептом карамелизованных апельсинов. С приготовлением справится даже тот, кто с десертами на вы.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам завтраков, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Начато формирование списка получателей социальных выплат тем, кто состоится в подпрограмме «Ипотечное жилищное кредитование» и взял ипотеку. Для получения выплаты нужно собрать пакет документов. Консультацию по ипотечным выплатам можно получить лично и онлайн . Предварительная запись по телефону 22-95-89.В Липецке в среду продолжается региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Сегодня будет второй день олимпиады по французскому языку. Всего в олимпиаде примут участие более 1200 школьников 9-11х классов, набравших необходимое количество баллов на муниципальном этапе этого года. Олимпиада школьников проходит по 24 предметам.Областной центр культуры (Космонавтов, 54а) сегодня вечером приглашает на бесплатный киносеанс. 13 января будут показывать ленту Владимира Меньшова «Любовь и голуби».Сегодня в гости к липецким хоккеистам приедут соперники из Брянска. В среду юноши будут играть при пустых трибунах в ДС «Звездный». Матч можно будет посмотреть онлайн в группе МХК "Липецк" . Команды выйдут на лед в 13:00.