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Российские ученые обнаружили новый штамм коронавируса с 18 мутациями в организме женщины

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#коронавирус #мутация

Россиянка со сниженным иммунитетом полгода болела COVID-19, в результате в ее организме развилось 18 новых мутаций коронавируса.

Российские учёные обнаружили 18 новых мутаций, которые приобрёл коронавирус, находясь в организме 47-летней женщины, - говорится в исследовании, опубликованном на сайте Virological.

Ученые Сколковского института науки и технологий (Сколтех) в соавторстве с исследователями Института проблем передачи информации имени А.А. Харкевича РАН, а также Первого государственного медицинского университета им. И.П. Павлова и НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева опубликовали препринт с описанием случая пациентки, внутри организма которой коронавирус приобрел 18 новых мутаций.

В нем говорится о 47-летней пациентке с диагнозом «неходжкинская диффузная B-клеточная лимфома IV стадии B» (злокачественное новообразование). Она заразилась коронавирусом в палате, проходя химиотерапию в апреле. С тех пор ей многократно делали ПЦР-тест, и он показывал положительные результаты вплоть до 9 сентября, - пишут "Известия".

За исходный вариант ученые приняли геном вируса в образце мазка пациента, от которого, предположительно, заразилась россиянка. Новые мутации совпадают с теми, которые раньше наблюдались при эволюции коронавируса у других иммуносупрессированных пациентов, и с теми, которые возникли в быстро распространяющемся «британском» варианте (VOC-202012/01), который тоже, предположительно, возник у человека с ослабленным иммунитетом, - рассказал профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета (Германия) Константин Крутовский.

"Но именно в этой российской работе было впервые убедительно показано, что приобретение большого количества мутаций является результатом долгого нахождения SARS-CoV-2 в одном организме", — подчеркнул специалист.

Однако он отметил, что выводы о скорости распространения нового "российского" штамма преждевременно, так как описан только один случай.

Две из 18 мутаций идентичны тем, которые были найдены у норок в Дании. Тогда животных уничтожили, опасаясь, что новый вариант патогена быстрее размножается и эффективность вакцины от него под вопросом.

Ранее директор института им. Н.Ф. Гамалеи (разработчик вакцины от коронавируса «Спутник V») Александр Гинцбург заметил, что в России, скорее всего, есть свой уникальный штамм коронавируса, как в Великобритании, но его пока не выявили. Он добавил, что у нас секвенируют (определяют первичную аминокислотную и нуклеотидную последовательности) меньшее количество образцов вирусов, чем в Великобритании, поэтому, возможно, пока новый штамм и не обнаружили.
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#коронавирус #мутация

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