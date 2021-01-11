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сегодня, 11:20
Россиян могут лишать прав за три нарушения
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Минюст и МВД намерены ужесточить наказания для нарушителей в новом КоАП.
Водителей в России, совершивших в течение года три грубых нарушения правил дорожного движения, таких, как выезд на встречную полосу или проезд на красный свет, смогут лишить прав на срок до полутора лет, - пишет "Ъ".
Минюст РФ намерен дополнить новый КоАП этими нормами и рядом других ужесточений по отношению к водителям в нашей стране. Например, ожидается усиление наказания за вождение в нетрезвом виде, в частности, пьяного водителя можно будет лишить прав на срок до трех лет, если тот вез ребенка. В документе также уточняются методика наказания водителей без полиса ОСАГО и вводятся меры наказания для пользователей электросамокатов, нарушивших правила.
Планируется включить в КоАП ряд новых норм, в том числе новый вид наказания для злостных нарушителей.
Российских водителей смогут лишить прав на срок до полутора лет, если ранее в течение года он был трижды наказан за превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и другие виды грубых нарушений (будет учитываться комбинация из трех любых грубых нарушений, перечень которых будет закреплен в кодексе). Зафиксированные автоматическими камерами нарушения в новой «накопительной» системе учитываться не будут. Инициатива принадлежит МВД, ведомственный законопроект схожего содержания был принят Госдумой в первом чтении в 2016 году.
По инициативе МВД также вводится усиленное наказание для пьяных водителей, перевозящих несовершеннолетних детей. На данный момент нетрезвых водителей штрафуют на 30 тысяч рублей и лишают прав на срок до двух лет. Перевозка ребенка чревата для нетрезвого гражданина штрафом в 50 тысяч рублей и лишением прав на срок до трех лет.
Уточняются правила наказания водителей, которые ездят без ОСАГО: если нарушение зафиксировано на камеру, автовладелец будет привлекаться к ответственности (штраф составляет 800 рублей) не чаще одного раза в сутки. 24 часов достаточно для оформления полиса, - полагают в Минюсте. Систему автоматического наказания водителей без ОСАГО начали тестировать в августе 2019 года в столице — водителям рассылали письма-уведомления без штрафов. Спустя несколько месяцев рассылка прекратилась и неизвестно, когда возобновится, хотя бывший вице-премьер Максим Акимов обещал штрафовать с камер за отсутствие ОСАГО в первом квартале 2020 года.
Свежая норма касается пользователей электросамокатов, моноколес, гироскутеров и подобных устройств. По нынешним правилам они приравниваются к пешеходам, и несут ответственность по ст. 12.18 КоАП (штраф от 500 рублей до 1,5 тысяч рублей). «Управление данными средствами передвижения в состоянии опьянения увеличивает риск наезда на пешеходов, столкновения с другими транспортными средствами»,— поясняют в ведомстве. Нарушения, допущенные пьяными пользователями, будут отнесены к категории «грубых» — на них не будет распространяться скидка при уплате штрафа, нельзя будет ограничиться предупреждением.
Также в России был введен новый штраф для водителей. С 10 января неоплаченный проезд по платным дорогам стал наказуем, - пишет RT. За подобное нарушение владельцам легковых автомобилей придется заплатить 1500 рублей, а для владельцев автобусов и фур штраф составит 5 тысяч рублей, - уточняет агентство Nation News.
Однако «нарушители, оплатившие штраф не позднее 20 дней со дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении, освобождаются от административной ответственности, а дело о нарушении подлежит прекращению», - говорится в документе.
Также полиция скоро запустит в Сети базу данных о злостных нарушителях ПДД.
Минюст РФ намерен дополнить новый КоАП этими нормами и рядом других ужесточений по отношению к водителям в нашей стране. Например, ожидается усиление наказания за вождение в нетрезвом виде, в частности, пьяного водителя можно будет лишить прав на срок до трех лет, если тот вез ребенка. В документе также уточняются методика наказания водителей без полиса ОСАГО и вводятся меры наказания для пользователей электросамокатов, нарушивших правила.
Планируется включить в КоАП ряд новых норм, в том числе новый вид наказания для злостных нарушителей.
Российских водителей смогут лишить прав на срок до полутора лет, если ранее в течение года он был трижды наказан за превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и другие виды грубых нарушений (будет учитываться комбинация из трех любых грубых нарушений, перечень которых будет закреплен в кодексе). Зафиксированные автоматическими камерами нарушения в новой «накопительной» системе учитываться не будут. Инициатива принадлежит МВД, ведомственный законопроект схожего содержания был принят Госдумой в первом чтении в 2016 году.
По инициативе МВД также вводится усиленное наказание для пьяных водителей, перевозящих несовершеннолетних детей. На данный момент нетрезвых водителей штрафуют на 30 тысяч рублей и лишают прав на срок до двух лет. Перевозка ребенка чревата для нетрезвого гражданина штрафом в 50 тысяч рублей и лишением прав на срок до трех лет.
Уточняются правила наказания водителей, которые ездят без ОСАГО: если нарушение зафиксировано на камеру, автовладелец будет привлекаться к ответственности (штраф составляет 800 рублей) не чаще одного раза в сутки. 24 часов достаточно для оформления полиса, - полагают в Минюсте. Систему автоматического наказания водителей без ОСАГО начали тестировать в августе 2019 года в столице — водителям рассылали письма-уведомления без штрафов. Спустя несколько месяцев рассылка прекратилась и неизвестно, когда возобновится, хотя бывший вице-премьер Максим Акимов обещал штрафовать с камер за отсутствие ОСАГО в первом квартале 2020 года.
Свежая норма касается пользователей электросамокатов, моноколес, гироскутеров и подобных устройств. По нынешним правилам они приравниваются к пешеходам, и несут ответственность по ст. 12.18 КоАП (штраф от 500 рублей до 1,5 тысяч рублей). «Управление данными средствами передвижения в состоянии опьянения увеличивает риск наезда на пешеходов, столкновения с другими транспортными средствами»,— поясняют в ведомстве. Нарушения, допущенные пьяными пользователями, будут отнесены к категории «грубых» — на них не будет распространяться скидка при уплате штрафа, нельзя будет ограничиться предупреждением.
Также в России был введен новый штраф для водителей. С 10 января неоплаченный проезд по платным дорогам стал наказуем, - пишет RT. За подобное нарушение владельцам легковых автомобилей придется заплатить 1500 рублей, а для владельцев автобусов и фур штраф составит 5 тысяч рублей, - уточняет агентство Nation News.
Однако «нарушители, оплатившие штраф не позднее 20 дней со дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении, освобождаются от административной ответственности, а дело о нарушении подлежит прекращению», - говорится в документе.
Также полиция скоро запустит в Сети базу данных о злостных нарушителях ПДД.
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