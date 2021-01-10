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сегодня, 12:09

Эстонские депутаты предложили присоединить страну к России

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Но премьер-министр Эстонии Юри Ратас счёл невозможным всенародное обсуждение вопроса о присоединении страны к России. 

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас счёл невозможным всенародное обсуждение вопроса о присоединении страны к России. 

«На мой взгляд, все эстонские политические силы должны однозначно осудить такое предложение, — заявил политик в Facebook. — Уверен, что президент республики поступит так же». Ратас сослался на первый параграф Конституции Эстонии, в котором говорится, что Эстония является независимой и суверенной демократической республикой, а её народ является носителем высшей государственной власти, сообщает ТАСС.
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