Эстонские депутаты предложили присоединить страну к России

Но премьер-министр Эстонии Юри Ратас счёл невозможным всенародное обсуждение вопроса о присоединении страны к России.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас счёл невозможным всенародное обсуждение вопроса о присоединении страны к России.



«На мой взгляд, все эстонские политические силы должны однозначно осудить такое предложение, — заявил политик в Facebook. — Уверен, что президент республики поступит так же». Ратас сослался на первый параграф Конституции Эстонии, в котором говорится, что Эстония является независимой и суверенной демократической республикой, а её народ является носителем высшей государственной власти, сообщает ТАСС.

