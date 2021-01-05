Происшествия

сегодня, 14:34

«Ниссан» загорелся рано утром на проспекте Победы

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#пожар
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Рано утром 5 января на проспекте Победы у дома №71 загорелся автомобиль «Ниссан Ноут».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области, автомобиль тушило одно отделение пожарных.

Возгорание обошлось без пострадавших. 
3 1140
#пожар
1

Комментарии (3)

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СССР

5 минут назад
Только неотвратимость наказания уменьшит количество поджогов автомобилей в Липецке ! Может быть человеку автокредит еще платить и платить,а авто уже нет!
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житель

5 минут назад
Странно запаркован,как будто на газоне
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Вальяжный автогаражевладелец

сегодня, 14:50
добро пожаловать на парковку у родного подъезда.
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