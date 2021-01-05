Происшествия
сегодня, 14:34
«Ниссан» загорелся рано утром на проспекте Победы
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Рано утром 5 января на проспекте Победы у дома №71 загорелся автомобиль «Ниссан Ноут».
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области, автомобиль тушило одно отделение пожарных.
Возгорание обошлось без пострадавших.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области, автомобиль тушило одно отделение пожарных.
Возгорание обошлось без пострадавших.
СССР
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Вальяжный автогаражевладелец