В России
сегодня, 11:25
Чего больше всего боятся россияне в 2021 году?
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Социологи выяснили, что большинство жителей России боится того, что наступивший год окажется хуже, чем предыдущий.
Каждый девятый россиянин (11%) больше всего опасается того, что 2021 год окажется хуже 2020 года, - передает РИА-Новости со ссылкой на данные исследования онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.
Опрос проходил с 23 по 27 декабря 2020 года среди 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет из 351 населенного пункта всех российских субъектов.
В социальном исследовании говорится, что каждый девятый житель России больше всего боится, что в плане потрясений 2021 год окажется еще хуже 2020 года, это 11% опрошенных. Об образовании детей тревожатся 7% респондентов. Еще 6% боятся продления ограничений в сферах услуг, культуры и развлечений. По 5% опрошенных боятся одиночества и обвала рубля. Для 4% респондентов главный страх, что не откроют границы.
Авторы исследования отметили, что страх безработицы упоминали наиболее часто: 33% опрошенных боятся потерять имеющуюся или не найти новую хорошую работу, 27% боятся безденежья, а 17% тревожатся о здоровье, своем и близких.
Совсем не испытывают страхов в отношении 2021 года 22% жителей нашей страны. А самые бесстрашные - молодежь до 24 лет (25%) и граждане с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц (27%). "Эти группы опрошенных вообще меньше всех тревожатся о базовых вещах вроде работы и денег. Показательно, что молодежь больше всех переживает о закрытых развлекательных учреждениях (9%), а россияне с зарплатой от 80 тысяч рублей - о закрытых границах (7%)", - добавляют авторы опроса.
Женщины немного чаще мужчин тревожатся о работе, деньгах и здоровье, а мужчины больше боятся продления ограничений на развлекательные мероприятия, курс доллара и одиночества.
Опрос проходил с 23 по 27 декабря 2020 года среди 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет из 351 населенного пункта всех российских субъектов.
В социальном исследовании говорится, что каждый девятый житель России больше всего боится, что в плане потрясений 2021 год окажется еще хуже 2020 года, это 11% опрошенных. Об образовании детей тревожатся 7% респондентов. Еще 6% боятся продления ограничений в сферах услуг, культуры и развлечений. По 5% опрошенных боятся одиночества и обвала рубля. Для 4% респондентов главный страх, что не откроют границы.
Авторы исследования отметили, что страх безработицы упоминали наиболее часто: 33% опрошенных боятся потерять имеющуюся или не найти новую хорошую работу, 27% боятся безденежья, а 17% тревожатся о здоровье, своем и близких.
Совсем не испытывают страхов в отношении 2021 года 22% жителей нашей страны. А самые бесстрашные - молодежь до 24 лет (25%) и граждане с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц (27%). "Эти группы опрошенных вообще меньше всех тревожатся о базовых вещах вроде работы и денег. Показательно, что молодежь больше всех переживает о закрытых развлекательных учреждениях (9%), а россияне с зарплатой от 80 тысяч рублей - о закрытых границах (7%)", - добавляют авторы опроса.
Женщины немного чаще мужчин тревожатся о работе, деньгах и здоровье, а мужчины больше боятся продления ограничений на развлекательные мероприятия, курс доллара и одиночества.
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