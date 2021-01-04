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В Липецке «Полярные медведи» пострадали от вандалов

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#Новый год
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В Липецке «Полярные медведи» пострадали от вандалов

Это второй неприятный случай с мишками в этом году.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, неизвестные снова повредили световые гирлянды, которыми опутаны металлические конструкции новогодней инсталляции «Полярные медведи» у дворца спорта "Звёздный". На этот раз не повезло большому мишке. У него сломан каркас одной из передних лап.

- Вероятнее всего кто-то наступил на лапу, чтобы дотянуться до головы животного. Порыв небольшой, - пояснили в «Липецкгорсвете».

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По сообщению пресс-службы мэрии, «Полярные медведи» в этом году уже страдали от вандалов: 1 декабря в каркасе туловища одного из мишек специалисты обнаружили три дыры, также была порвана мишура и гирлянды. Тогда на восстановление инсталляции ушёл целый день.

- В очередной раз мы просим липчан бережнее относиться к новогодним украшениям - не залезать и не наступать на конструкции, а также не ломать их, - отмечают специалисты.

Фото -  lipetskcity.ru
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#Новый год
1

Комментарии (4)

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Агния Барто, про полярного медведя

47 минут назад
Уронили мишку на пол, Оторвали мишке лапу. Все равно его не брошу - Потому что он хороший.
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НКВД

52 минуты назад
Полнейшая без наказанность .нужно закрутить гайки до упора. сломал гирлянду на медведе .заплати в 50 кратном размере и т. д.
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мимо проходил

сегодня, 20:34
Ну ,если на елки залазят ,то на медведей подавно.
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Олень из палок

сегодня, 20:29
Кто ж так делает? без охраны и забора?
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