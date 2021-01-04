В Липецке «Полярные медведи» пострадали от вандалов

Это второй неприятный случай с мишками в этом году.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, неизвестные снова повредили световые гирлянды, которыми опутаны металлические конструкции новогодней инсталляции «Полярные медведи» у дворца спорта "Звёздный". На этот раз не повезло большому мишке. У него сломан каркас одной из передних лап.- Вероятнее всего кто-то наступил на лапу, чтобы дотянуться до головы животного. Порыв небольшой, - пояснили в «Липецкгорсвете».По сообщению пресс-службы мэрии, «Полярные медведи» в этом году уже страдали от вандалов: 1 декабря в каркасе туловища одного из мишек специалисты обнаружили три дыры, также была порвана мишура и гирлянды. Тогда на восстановление инсталляции ушёл целый день.- В очередной раз мы просим липчан бережнее относиться к новогодним украшениям - не залезать и не наступать на конструкции, а также не ломать их, - отмечают специалисты.