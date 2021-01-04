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сегодня, 11:10
Россиян будут лишать прав по новым причинам
Любители скрывать номера поплатятся за это новыми штрафами.
В 2021 году в новом КоАП появятся и совершенно новые виды нарушений ПДД, за которые будут приходить непривычные штрафы, в том числе с камер.
Ловить нарушителей за превышение средней скорости на определенных участках трасс дорожные камеры начали уже давно. Если водитель затормозит, допустим, перед знаком 60 км/час в зоне действия камеры, но в конце подконтрольного дорожным комплексам отрезка вновь разгонится и слишком быстро проедет участок до следующего замера скорости, такому нарушителю придет постановление. Размер штрафов не отличается от наказания при мгновенной фиксации.
При использовании некоторыми водителями электрических рамок для госномеров — шпионских устройств, которые могут скрывать данные от камер, предупреждают о последствиях такого способа избежать штрафов.
Нелегальные устройства позволяют по сигналу сидящего за рулем немного отодвигать плашку с госномером транспортного средства так, чтобы его не считали дорожные камеры.
Инспекторы ГИБДД пояснили, что за установку рамки-обманки водителя ждет протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП — управление автомобилем без номера или с материалами, затрудняющими его чтение. За это предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на 1-3 месяца.
Есть немало вариантов устройств, которые затрудняют работу камер и считывание госномеров. Использование каждого из них грозит лишением прав, - заметила юрист Катерина Соловьева.
Она рассказала, что установившего на авто такие рамки ждут негативные последствия даже в том случае, если на момент остановки инспектором ГИБДД устройство не было активировано и номера читались как положено. При возникновении сомнений дорожные полицейские имеют право начать проверку и направить автомобиль с этими рамками на экспертизу, - передает РИА-Новости.
"Я бы еще написал протокол по части 1 статьи 12.5 КоАП — управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена. За это я бы вообще прекратил регистрацию транспортного средства. Но все будет зависеть от способа монтажа и подключения устройства. В общем, если есть лишние права, то желающие могут попробовать поездить с такими номерами," — пояснил один из дорожных полицейских.
Проскочивших без оплаты проезда по платным трассам водителей легковых автомобилей будут штрафовать на 1500 рублей, а грузовиков и автобусов — на 5000 рублей. Новые поправки в КоАП приняла Госдума в третьем, заключительном чтении.
В статью об отказе от прохождения медицинского освидетельствования введена отягчающая часть — наличие в автомобиле несовершеннолетнего. Предполагается, что невыполнение водителем требования пройти тест на состояние опьянения и употребление наркотиков по-прежнему будет наказываться штрафом в 30 тысяч руб. и лишением права на срок от 1,5 до 2 лет. Но если окажется, что в момент задержания такой водитель перевозил в автомобиле несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет, нарушителя оштрафуют на 50 тысяч рублей, а прав лишат уже на срок от 2 до 3 лет.
За брошенный во дворах и на улицах автохлам, на языке чиновников «оставленные в нарушение требований благоустройства разукомплектованные и (или) брошенные автомобили», будут предупреждать или штрафовать на сумму от 1 тысячи до 3 тысяч рублей.
За мойку машин в запрещенных местах, согласно новому кодексу, будут штрафовать на 1 - 2 тысячи рублей.
Появится в КоАП и федеральный штраф за проезд, парковку и остановку на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями — нарушителей ждет ответственность от 1,5 тысячи до 4 тысяч рублей. Предполагается, что фиксировать эти проступки позволит и разрабатываемой федеральный аналог приложения «Помощник Москвы» — если нарушение сфотографируют таким способом, придется заплатить 2 тысячи рублей.
Штрафы за езду без прохождения техосмотра действуют и сейчас — за это водителей наказывают на 500-800 рублей соответственно. Однако со вступлением в силу новых норм закона о Техосмотре, штраф за отсутствие талона техосмотра вырастет уже до 2000 рублей. При этом ожидается, что приходить постановления будут в автоматическом режиме — раз в сутки с дорожных камер.
Также и со штрафами с камер за отсутствие полисов ОСАГО. Если в 2021 году все же удастся объединить базы страховщиков и МВД и избавиться от ошибок, водители без ОСАГО будут получать штрафы с камер в размере 800 рублей каждый день — о повышении размера штрафа пока речи не идет.
С нового года прекращается льгота, позволяющая ездить по правам, действие которых истекло с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно. Указ о продлении возможности ездить по старым правам весной текущего года в 2020 году подписал глава государства, чтобы снизить количество личных контактов между гражданами в период пандемии и уменьшить нагрузку на отделения ГИБДД.
С 2021 года ГИБДД работает в обычном режиме, а тех водителей, которые забудут поменять свои удостоверения, начнут штрафовать согласно ч. 1 и 3 ст. 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, и передача управления такому лицу): на сумму от 5000 до 15 000 рублей и 30 000 рублей соответственно, - передает AutoNews.ru.
Ловить нарушителей за превышение средней скорости на определенных участках трасс дорожные камеры начали уже давно. Если водитель затормозит, допустим, перед знаком 60 км/час в зоне действия камеры, но в конце подконтрольного дорожным комплексам отрезка вновь разгонится и слишком быстро проедет участок до следующего замера скорости, такому нарушителю придет постановление. Размер штрафов не отличается от наказания при мгновенной фиксации.
При использовании некоторыми водителями электрических рамок для госномеров — шпионских устройств, которые могут скрывать данные от камер, предупреждают о последствиях такого способа избежать штрафов.
Нелегальные устройства позволяют по сигналу сидящего за рулем немного отодвигать плашку с госномером транспортного средства так, чтобы его не считали дорожные камеры.
Инспекторы ГИБДД пояснили, что за установку рамки-обманки водителя ждет протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП — управление автомобилем без номера или с материалами, затрудняющими его чтение. За это предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на 1-3 месяца.
Есть немало вариантов устройств, которые затрудняют работу камер и считывание госномеров. Использование каждого из них грозит лишением прав, - заметила юрист Катерина Соловьева.
Она рассказала, что установившего на авто такие рамки ждут негативные последствия даже в том случае, если на момент остановки инспектором ГИБДД устройство не было активировано и номера читались как положено. При возникновении сомнений дорожные полицейские имеют право начать проверку и направить автомобиль с этими рамками на экспертизу, - передает РИА-Новости.
"Я бы еще написал протокол по части 1 статьи 12.5 КоАП — управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена. За это я бы вообще прекратил регистрацию транспортного средства. Но все будет зависеть от способа монтажа и подключения устройства. В общем, если есть лишние права, то желающие могут попробовать поездить с такими номерами," — пояснил один из дорожных полицейских.
Проскочивших без оплаты проезда по платным трассам водителей легковых автомобилей будут штрафовать на 1500 рублей, а грузовиков и автобусов — на 5000 рублей. Новые поправки в КоАП приняла Госдума в третьем, заключительном чтении.
В статью об отказе от прохождения медицинского освидетельствования введена отягчающая часть — наличие в автомобиле несовершеннолетнего. Предполагается, что невыполнение водителем требования пройти тест на состояние опьянения и употребление наркотиков по-прежнему будет наказываться штрафом в 30 тысяч руб. и лишением права на срок от 1,5 до 2 лет. Но если окажется, что в момент задержания такой водитель перевозил в автомобиле несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет, нарушителя оштрафуют на 50 тысяч рублей, а прав лишат уже на срок от 2 до 3 лет.
За брошенный во дворах и на улицах автохлам, на языке чиновников «оставленные в нарушение требований благоустройства разукомплектованные и (или) брошенные автомобили», будут предупреждать или штрафовать на сумму от 1 тысячи до 3 тысяч рублей.
За мойку машин в запрещенных местах, согласно новому кодексу, будут штрафовать на 1 - 2 тысячи рублей.
Появится в КоАП и федеральный штраф за проезд, парковку и остановку на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями — нарушителей ждет ответственность от 1,5 тысячи до 4 тысяч рублей. Предполагается, что фиксировать эти проступки позволит и разрабатываемой федеральный аналог приложения «Помощник Москвы» — если нарушение сфотографируют таким способом, придется заплатить 2 тысячи рублей.
Штрафы за езду без прохождения техосмотра действуют и сейчас — за это водителей наказывают на 500-800 рублей соответственно. Однако со вступлением в силу новых норм закона о Техосмотре, штраф за отсутствие талона техосмотра вырастет уже до 2000 рублей. При этом ожидается, что приходить постановления будут в автоматическом режиме — раз в сутки с дорожных камер.
Также и со штрафами с камер за отсутствие полисов ОСАГО. Если в 2021 году все же удастся объединить базы страховщиков и МВД и избавиться от ошибок, водители без ОСАГО будут получать штрафы с камер в размере 800 рублей каждый день — о повышении размера штрафа пока речи не идет.
С нового года прекращается льгота, позволяющая ездить по правам, действие которых истекло с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно. Указ о продлении возможности ездить по старым правам весной текущего года в 2020 году подписал глава государства, чтобы снизить количество личных контактов между гражданами в период пандемии и уменьшить нагрузку на отделения ГИБДД.
С 2021 года ГИБДД работает в обычном режиме, а тех водителей, которые забудут поменять свои удостоверения, начнут штрафовать согласно ч. 1 и 3 ст. 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, и передача управления такому лицу): на сумму от 5000 до 15 000 рублей и 30 000 рублей соответственно, - передает AutoNews.ru.