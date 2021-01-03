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51 минуту назад

Воронежский писатель умер от коронавируса в США

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#коронавирус

В первый день нового года в возрасте 87 лет в Сан-Франциско умер воронежский писатель Эдуард Пашнев.

Воронежский прозаик, поэт и драматург Эдуард Пашнев скончался на 88-м году жизни в американской клинике Сан-Франциско . Из-за тяжелой формы коронавируса он был подключен к аппарату ИВЛ и введен в медикаментозную кому. Пашнев умер вечером 1 января, - сообщил на своей странице в Facebook друг писателя Вячеслав Смирнов со ссылкой на жену литератора.

Писатель умер, так и не приходя в сознание. Вывести его из медикаментозной комы не удалось, хотя организм сопротивлялся и балансировал между жизнью и смертью около недели,- поделился Смирнов.

"Эдуард Пашнев был интересный человек, он прожил интересную жизнь. Я буду вспоминать его", – рассказал его друг.

За свою продолжительную творческую жизнь Эдуард Пашнев написал более 30 книг, два десятка пьес и несколько киносценариев, - передает РИА Воронеж.

В 2000-е годы литератор переехал в Сан-Франциско, но частенько навещал родину – Воронеж, Москву и Тольятти. По словам друзей Эдуарда Пашнева, он часто вспоминал Воронеж добрыми словами.
117
#коронавирус

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