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51 минуту назад
Воронежский писатель умер от коронавируса в США
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В первый день нового года в возрасте 87 лет в Сан-Франциско умер воронежский писатель Эдуард Пашнев.
Воронежский прозаик, поэт и драматург Эдуард Пашнев скончался на 88-м году жизни в американской клинике Сан-Франциско . Из-за тяжелой формы коронавируса он был подключен к аппарату ИВЛ и введен в медикаментозную кому. Пашнев умер вечером 1 января, - сообщил на своей странице в Facebook друг писателя Вячеслав Смирнов со ссылкой на жену литератора.
Писатель умер, так и не приходя в сознание. Вывести его из медикаментозной комы не удалось, хотя организм сопротивлялся и балансировал между жизнью и смертью около недели,- поделился Смирнов.
"Эдуард Пашнев был интересный человек, он прожил интересную жизнь. Я буду вспоминать его", – рассказал его друг.
За свою продолжительную творческую жизнь Эдуард Пашнев написал более 30 книг, два десятка пьес и несколько киносценариев, - передает РИА Воронеж.
В 2000-е годы литератор переехал в Сан-Франциско, но частенько навещал родину – Воронеж, Москву и Тольятти. По словам друзей Эдуарда Пашнева, он часто вспоминал Воронеж добрыми словами.
Писатель умер, так и не приходя в сознание. Вывести его из медикаментозной комы не удалось, хотя организм сопротивлялся и балансировал между жизнью и смертью около недели,- поделился Смирнов.
"Эдуард Пашнев был интересный человек, он прожил интересную жизнь. Я буду вспоминать его", – рассказал его друг.
За свою продолжительную творческую жизнь Эдуард Пашнев написал более 30 книг, два десятка пьес и несколько киносценариев, - передает РИА Воронеж.
В 2000-е годы литератор переехал в Сан-Франциско, но частенько навещал родину – Воронеж, Москву и Тольятти. По словам друзей Эдуарда Пашнева, он часто вспоминал Воронеж добрыми словами.
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