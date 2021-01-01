сегодня, 17:29
В Липецкой области потеплеет до +4
В ближайшие сутки через территорию Липецкой области пройдет атмосферный фронт циклона с Атлантики – погода ожидается ненастная, с дождем и мокрым снегом, местами будет гололед и налипание мокрого снега. Среднесуточные температуры воздуха составят около нуля градусов, что на 8 градусов выше нормы.
В Липецке облачно, небольшие мокрый снег и дождь, ночью - гололед. Температура ночью составит от 0 до 2 градусов мороза, днем ожидается от 0 до 2 градусов тепла.
2 января стал самым теплым в Липецке в 1971 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1957 году – 27 градусов мороза.
Вася
Котэ