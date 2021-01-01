В Липецкой области потеплеет до +4

В ближайшие сутки через территорию Липецкой области пройдет атмосферный фронт циклона с Атлантики – погода ожидается ненастная, с дождем и мокрым снегом, местами будет гололед и налипание мокрого снега. Среднесуточные температуры воздуха составят около нуля градусов, что на 8 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 января в Липецкой области облачно, небольшие, местами умеренные мокрый снег и дождь, туман, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер южный, с переходом на западный 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.



В Липецке облачно, небольшие мокрый снег и дождь, ночью - гололед. Температура ночью составит от 0 до 2 градусов мороза, днем ожидается от 0 до 2 градусов тепла.



2 января стал самым теплым в Липецке в 1971 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1957 году – 27 градусов мороза.



