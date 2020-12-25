сегодня, 16:03
Эксперты заявили о формировании в Москве коллективного иммунитета к COVID-19
Эксперты фиксируют стабилизацию ситуации с коронавирусом в Москве: на столицу приходится 30% новых выявленных случаев заболевания COVID-19, в то время как остальные 70% — на регионы. Специалисты объясняют это формированием в Москве высокого уровня коллективного иммунитета.
С ним согласен член комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук Сергей Леонов.
«В столице уже много людей переболело, то есть коллективный иммунитет находится на довольно высоком уровне. В регионах ситуация обратная: там коллективный иммунитет невысок, вот заболеваемость и растет», — подчеркнул сенатор.
Ситуацию в целом Леонов назвал стабильной, призвав сохранить этот курс в новогодние каникулы.
В Роспотребнадзоре россиян призывают провести праздничные дни с максимальной осторожностью, в противном случае в январе COVID-19 может проявить себя с новой силой.