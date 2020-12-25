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Эксперты заявили о формировании в Москве коллективного иммунитета к COVID-19

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#коронавирус
Эксперты заявили о формировании в Москве коллективного иммунитета к COVID-19

Эксперты фиксируют стабилизацию ситуации с коронавирусом в Москве: на столицу приходится 30% новых выявленных случаев заболевания COVID-19, в то время как остальные 70% — на регионы. Специалисты объясняют это формированием в Москве высокого уровня коллективного иммунитета. 

«Только 27,5% новых случаев заболевания приходится на столицу, остальное дают регионы. По моей информации, непростая ситуация с заболеваемостью складывается в Астраханской области, Дагестане и Краснодарском крае. Более-менее благополучная картина лишь на самых отдаленных от центра территориях», — сказал «Известиям» профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Александр Бутенко. 

С ним согласен член комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук Сергей Леонов. 

«В столице уже много людей переболело, то есть коллективный иммунитет находится на довольно высоком уровне. В регионах ситуация обратная: там коллективный иммунитет невысок, вот заболеваемость и растет», — подчеркнул сенатор. 

Ситуацию в целом Леонов назвал стабильной, призвав сохранить этот курс в новогодние каникулы. 

В Роспотребнадзоре россиян призывают провести праздничные дни с максимальной осторожностью, в противном случае в январе COVID-19 может проявить себя с новой силой. 
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#коронавирус

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