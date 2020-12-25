Эксперты заявили о формировании в Москве коллективного иммунитета к COVID-19

Эксперты фиксируют стабилизацию ситуации с коронавирусом в Москве: на столицу приходится 30% новых выявленных случаев заболевания COVID-19, в то время как остальные 70% — на регионы. Специалисты объясняют это формированием в Москве высокого уровня коллективного иммунитета.





С ним согласен член комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук Сергей Леонов.



«В столице уже много людей переболело, то есть коллективный иммунитет находится на довольно высоком уровне. В регионах ситуация обратная: там коллективный иммунитет невысок, вот заболеваемость и растет», — подчеркнул сенатор.



Ситуацию в целом Леонов назвал стабильной, призвав сохранить этот курс в новогодние каникулы.



В Роспотребнадзоре россиян призывают провести праздничные дни с максимальной осторожностью, в противном случае в январе COVID-19 может проявить себя с новой силой.

«Только 27,5% новых случаев заболевания приходится на столицу, остальное дают регионы. По моей информации, непростая ситуация с заболеваемостью складывается в Астраханской области, Дагестане и Краснодарском крае. Более-менее благополучная картина лишь на самых отдаленных от центра территориях», — сказал «Известиям» профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Александр Бутенко.С ним согласен член комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук Сергей Леонов.«В столице уже много людей переболело, то есть коллективный иммунитет находится на довольно высоком уровне. В регионах ситуация обратная: там коллективный иммунитет невысок, вот заболеваемость и растет», — подчеркнул сенатор.Ситуацию в целом Леонов назвал стабильной, призвав сохранить этот курс в новогодние каникулы.В Роспотребнадзоре россиян призывают провести праздничные дни с максимальной осторожностью, в противном случае в январе COVID-19 может проявить себя с новой силой.