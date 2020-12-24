На дорогах возможен гололёд – городские службы продолжают посыпку улиц

Водителей и пешеходов призывают быть максимально внимательными и острожными на дорогах. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.



Как сообщает пресс-служба мэрии, за прошедшие сутки с городских магистралей вывезли более 1600 кубометров снега, а на противогололедную обработку израсходовали 165 тонн пескосоляной смеси и технической соли. На дневное дежурство заступило более 60 единиц техники. Она используется по трем направлениям – посыпка, подметание и уборка снега.



- Пока основной упор делаем на посыпку и уборку снега. Позже, в зависимости от погодных условий, примем решение о подметании дорог, - рассказали в управлении благоустройства.



При необходимости количество единиц спецтехники будет увеличено. Планируется, что на подметании будут задействованы снегоуборочные «КамАЗы», а также тракторы, оборудованные щётками.



Напомним, что замечания и предложения по уборке можно направлять в ЕДС по телефону 8 800 450 48 48.

