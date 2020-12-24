22 минуты назад
На дорогах возможен гололёд – городские службы продолжают посыпку улиц
Водителей и пешеходов призывают быть максимально внимательными и острожными на дорогах. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.
- Пока основной упор делаем на посыпку и уборку снега. Позже, в зависимости от погодных условий, примем решение о подметании дорог, - рассказали в управлении благоустройства.
При необходимости количество единиц спецтехники будет увеличено. Планируется, что на подметании будут задействованы снегоуборочные «КамАЗы», а также тракторы, оборудованные щётками.
Напомним, что замечания и предложения по уборке можно направлять в ЕДС по телефону 8 800 450 48 48.