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Мать ребенка-аутиста пожаловалась на авиакомпанию «Победа»

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Мать ребенка-аутиста пожаловалась на авиакомпанию «Победа»

Сотрудники компании отказались посадить ее рядом с 14-летним сыном-инвалидом

Москвичка Наталья Воробьева пожаловалась в прокуратуру на авиакомпанию "Победа". Сотрудники авиакомпании не разрешили матери сидеть рядом с ребенком-инвалидом в салоне самолета во время перелета. Женщина просит прокуратуру разобраться с перевозчиком, передает Коммерсант.

Мать мальчика обращает внимание, что авиаперевозчик при покупке билетов размещает пассажиров в салоне, не учитывая статус людей с ограниченными возможностями здоровья, которым нужно постоянное сопровождение.

По словам женщины, она летела с сыном в Санкт-Петербург из Москвы 11 декабря. Она везла сына на консультацию в медучреждение по поводу операции. По ее словам, на стойке регистрации в аэропорту ее предупредили, что всех членов семьи рассадят в разных местах воздушного судна, и предложили доплатить за выбор мест. Москвичка отказалась доплачивать и обратилась с аналогичной просьбой к стюардессам в самолете, но ей снова отказали, пообещав присмотреть за мальчиком. В итоге пассажиры сами заметили особенное поведение ребенка и предложили матери поменяться местами. Однако один из бортпроводников с бурным выражением эмоций запретил ей пересаживаться.

На обратном пути ситуация повторилась. В результате мать обратилась в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации и привести в соответствие с федеральным законодательством и Конституцией правила авиакомпаний в вопросах соблюдения прав инвалидов. .
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