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Аналитики спрогнозировали подорожание мобильной связи в 2021 году
Цены на мобильную связь и домашний интернет в 2021 году могут вырасти на 10-15%. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» аналитики.
В 2021 году можно ждать роста цен на услуги мобильной связи на 10-12%, спрогнозировал генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. Он объяснил это растущим объемом потребления интернет-трафика абонентами. Он увеличивается на 50-60% каждый год, а это требует от операторов наращивания емкости сетей. Оборудование для строительства сетей покупают за рубежом, и из-за валютного скачка оно обходится дороже. По мнению эксперта, также на цены оказывает влияние и необходимость исполнять требования нормативно-правовых актов. Кроме закона Яровой, в следующем году должна добавиться и реализация проекта «Доступный интернет» (предоставление бесплатного доступа к социально-значимым ресурсам), издержки по исполнению которого также лягут на операторов, пояснил аналитик.
Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин прогнозирует рост стоимости тарифов на мобильную связь по итогам 2020 года примерно на 15% по сравнению с предыдущим. К уже перечисленным причинам роста стоимости тарифов он добавил падение доходов операторов от роуминга.
Впрочем, в отдельных субъектах возможны ценовые войны между операторами и снижение стоимости связи. Как писали «Известия», «Билайн» потерял третье место на телекоммуникационном рынке по числу абонентов по итогам III квартала 2020 года. Самый простой способ нарастить абонентскую базу — снизить цены, считают эксперты. Если другие операторы заметят большой отток клиентов, то могут включиться в эту игру, полагают специалисты.
В 2021 году можно ждать роста цен на услуги мобильной связи на 10-12%, спрогнозировал генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. Он объяснил это растущим объемом потребления интернет-трафика абонентами. Он увеличивается на 50-60% каждый год, а это требует от операторов наращивания емкости сетей. Оборудование для строительства сетей покупают за рубежом, и из-за валютного скачка оно обходится дороже. По мнению эксперта, также на цены оказывает влияние и необходимость исполнять требования нормативно-правовых актов. Кроме закона Яровой, в следующем году должна добавиться и реализация проекта «Доступный интернет» (предоставление бесплатного доступа к социально-значимым ресурсам), издержки по исполнению которого также лягут на операторов, пояснил аналитик.
Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин прогнозирует рост стоимости тарифов на мобильную связь по итогам 2020 года примерно на 15% по сравнению с предыдущим. К уже перечисленным причинам роста стоимости тарифов он добавил падение доходов операторов от роуминга.
Впрочем, в отдельных субъектах возможны ценовые войны между операторами и снижение стоимости связи. Как писали «Известия», «Билайн» потерял третье место на телекоммуникационном рынке по числу абонентов по итогам III квартала 2020 года. Самый простой способ нарастить абонентскую базу — снизить цены, считают эксперты. Если другие операторы заметят большой отток клиентов, то могут включиться в эту игру, полагают специалисты.