За выходные с городских улиц вывезено порядка 330 кубометров снега

Выходные в Липецке были по-настоящему зимними. За субботу, по данным гидрометцентра, в городе выпала пятая часть месячной нормы осадков, таким образом высота снежного покрова превысила девять сантиметров.



Как сообщает пресс-служба мэрии, городские службы работали в режиме повышенной готовности. Так, за два дня с городских дорог вывезли 335 кубометров снега.



Кроме того, сотрудники муниципального управления благоустройства проводили посыпку и очистку магистралей. Было задействовано пять бригад и более 100 единиц техники, в том числе 20 единиц - наёмная. За чистоту в пешеходных зонах отвечали 150 дворников, им помогала малогабаритная техника.



- Только за один день было израсходовано 794,5 тонны пескосоляной смеси и 124,5 тонны технической соли. За воскресенье - ещё почти 60 тонн противогололёдных материалов. Теперь наши сотрудники продолжают подметать улицы и вывозить собранный снег с городских дорог, - рассказывает начальник муниципального управления благоустройства Алексей Романчукевич.



В ближайшие дни серьёзных снегопадов не ожидается. Городские службы продолжат работы по вывозу, а также по очистке тротуаров, пешеходных зон и остановок, при необходимости произведут посыпку магистралей.



Проконтролировать ход уборки дорог можно на портале «Карта Липецкой области – ГИС ГеоИнформационная система» или в приложении «Липецкая область». Для этого нужно перейти во вкладку «Дороги» - «Коммунальная дорожная техника». Замечания и предложения по работам можно направлять в ЕДС по телефону 8 800 450 48 48.



Фото пресс-службы администрации Липецка.



