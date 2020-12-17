Умер известный липецкий актер

Сегодня ушел из жизни актер Липецкого драматического театра на Соколе народный артист РСФСР Виталий Васильевич Пономарев.

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culture48.ru

Как сообщили в Управлении культуры, Виталий Пономарев отдал служению в театре 58 лет жизни, из них последние 20 лет трудился в Липецком драматическом театре на Соколе. Сыграл множество ролей.Виталий Васильевич снимался и в кино:2006 год - "Парижане" - Иван Селиванов, режиссеры С. Полянский, С. Егерев2003 год - "Русские бабы" - мужик, режиссер С. Полянский1993 год - "Конь белый" (сериал) - эпизод, режиссер - Г. Рябов1976 год - "Белый Бим Черное ухо" - прохожий, режиссер - С. Ростоцкий