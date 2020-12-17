Общество
8 минут назад
Умер известный липецкий актер
Сегодня ушел из жизни актер Липецкого драматического театра на Соколе народный артист РСФСР Виталий Васильевич Пономарев.
Как сообщили в Управлении культуры, Виталий Пономарев отдал служению в театре 58 лет жизни, из них последние 20 лет трудился в Липецком драматическом театре на Соколе. Сыграл множество ролей.
Виталий Васильевич снимался и в кино:
2006 год - "Парижане" - Иван Селиванов, режиссеры С. Полянский, С. Егерев
2003 год - "Русские бабы" - мужик, режиссер С. Полянский
1993 год - "Конь белый" (сериал) - эпизод, режиссер - Г. Рябов
1976 год - "Белый Бим Черное ухо" - прохожий, режиссер - С. Ростоцкий
Фото: culture48.ru
Виталий Васильевич снимался и в кино:
2006 год - "Парижане" - Иван Селиванов, режиссеры С. Полянский, С. Егерев
2003 год - "Русские бабы" - мужик, режиссер С. Полянский
1993 год - "Конь белый" (сериал) - эпизод, режиссер - Г. Рябов
1976 год - "Белый Бим Черное ухо" - прохожий, режиссер - С. Ростоцкий
Фото: culture48.ru