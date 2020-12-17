Общество

8 минут назад

Умер известный липецкий актер

234
#Виталий Пономарев
Умер известный липецкий актер

Сегодня ушел из жизни актер Липецкого драматического театра на Соколе народный артист РСФСР Виталий Васильевич Пономарев. 

Как сообщили в Управлении культуры, Виталий Пономарев отдал служению в театре 58 лет жизни, из них последние 20 лет трудился в Липецком драматическом театре на Соколе. Сыграл множество ролей.

Виталий Васильевич снимался и в кино:  

2006 год - "Парижане" - Иван Селиванов, режиссеры С. Полянский, С. Егерев

2003 год - "Русские бабы" - мужик, режиссер С. Полянский

1993 год - "Конь белый" (сериал) - эпизод, режиссер - Г. Рябов 

1976 год - "Белый Бим Черное ухо" - прохожий, режиссер - С. Ростоцкий 

Фото: culture48.ru




 
234
#Виталий Пономарев

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского прошел круглый стол с представителями национальных диаспор
В ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского прошел круглый стол с представителями национальных диаспор

55 минут назад

Общество
Липчане трезвеют
#рейтинг трезвости
3
Липчане трезвеют

сегодня, 15:58

Общество
Маршруты автобусов пока менять не будут
#опрос #транспорт
4
Маршруты автобусов пока менять не будут

сегодня, 15:10

Общество
Из-за длительного отсутствия тепла в квартирах липчан стали мокнуть стены
#ЖКХ #отопление
9
Из-за длительного отсутствия тепла в квартирах липчан стали мокнуть стены

сегодня, 14:22

Общество
В липецкой многоэтажке выключили отопление
#отопление
7
В липецкой многоэтажке выключили отопление

сегодня, 14:16

Общество
Врач из «красной зоны» набрал необходимые «лайки»
#врач
13
Врач из «красной зоны» набрал необходимые «лайки»

сегодня, 13:54

Общество