Происшествия

сегодня, 10:57

Водитель столкнувшегося с автоцистерной автомобиля умер в больнице

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#авария
Водитель столкнувшегося с автоцистерной автомобиля умер в больнице

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области три человека погибли, два - пострадали. 

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 15 декабря в Елецком районе трассе Орёл-Тамбов столкнулись «КамАЗ» и мусоровоз. В результате аварии погибли два человека: 39-летний водитель мусоровоза умер в больнице, а 60-летний пассажир скончался на месте аварии.

В Тербунском районе на дороге Тербуны - Хлевное 43-летний водитель автомобиля «Даф» не справился с управлением и съехал с дороги. Водитель получил травмы. 

В Задонском районе на дороге Задонск - Донское 37-летний «ВАЗ-2110», по предварительным сведениям, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Пежо-308» под управлением 37-летней женщины. В ДТП пострадал водитель «ВАЗа», он доставлен в ГУЗ «Задонская МРБ».

В Краснинском районе на дороге Архангельское – прим. к а/д Становое – Лебедянь 27-летний водитель «Хонды-Цивик» допустил столкновение с грузовиком «Даф» с полуприцепом-цистерной. Водителя «Хонды» доставили в ГУЗ Елецкая городская больница №1, где он впоследствии скончался.

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2508 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли шестерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 38.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 2151 случай превышения скорости.

Также зафиксировано 50 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#авария

Комментарии (2)

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Не спешите ребята!

28 минут назад
Царство небесное, земля пухом
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Кондратий

34 минуты назад
Без учёта дорожных условий, в полной уверенности в своём мастерстве вождения и всяко-разных АБСах иноповозки быстро ехал. Теперь медленно понесут.
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