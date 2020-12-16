Происшествия
сегодня, 10:57
Водитель столкнувшегося с автоцистерной автомобиля умер в больнице
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области три человека погибли, два - пострадали.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 15 декабря в Елецком районе трассе Орёл-Тамбов столкнулись «КамАЗ» и мусоровоз. В результате аварии погибли два человека: 39-летний водитель мусоровоза умер в больнице, а 60-летний пассажир скончался на месте аварии.
В Тербунском районе на дороге Тербуны - Хлевное 43-летний водитель автомобиля «Даф» не справился с управлением и съехал с дороги. Водитель получил травмы.
В Задонском районе на дороге Задонск - Донское 37-летний «ВАЗ-2110», по предварительным сведениям, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Пежо-308» под управлением 37-летней женщины. В ДТП пострадал водитель «ВАЗа», он доставлен в ГУЗ «Задонская МРБ».
В Краснинском районе на дороге Архангельское – прим. к а/д Становое – Лебедянь 27-летний водитель «Хонды-Цивик» допустил столкновение с грузовиком «Даф» с полуприцепом-цистерной. Водителя «Хонды» доставили в ГУЗ Елецкая городская больница №1, где он впоследствии скончался.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2508 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли шестерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 38.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 2151 случай превышения скорости.
Также зафиксировано 50 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
В Тербунском районе на дороге Тербуны - Хлевное 43-летний водитель автомобиля «Даф» не справился с управлением и съехал с дороги. Водитель получил травмы.
В Задонском районе на дороге Задонск - Донское 37-летний «ВАЗ-2110», по предварительным сведениям, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Пежо-308» под управлением 37-летней женщины. В ДТП пострадал водитель «ВАЗа», он доставлен в ГУЗ «Задонская МРБ».
В Краснинском районе на дороге Архангельское – прим. к а/д Становое – Лебедянь 27-летний водитель «Хонды-Цивик» допустил столкновение с грузовиком «Даф» с полуприцепом-цистерной. Водителя «Хонды» доставили в ГУЗ Елецкая городская больница №1, где он впоследствии скончался.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2508 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли шестерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 38.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 2151 случай превышения скорости.
Также зафиксировано 50 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Не спешите ребята!
Кондратий