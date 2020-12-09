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26 минут назад
Девочка замерзла насмерть в своем доме под Челябинском
Тело трехлетней дочери обнаружили родители в неотапливаемых сенях дома
В городе Сатка Челябинской области трехлетняя девочка насмерть замерзла в сенях частного дома. Ее тело утром 4 декабря нашла мать. Теперь ей вменяют «причинение смерти по неосторожности», сообщает КП-Челябинск.
Семья погибшей девочки состоит на профилактическом учете как малообеспеченная. Со слов мамы ребенка, накануне ночью, перед тем как лечь спать, она убедилась, что ребенок спит в кроватке, а утром обнаружила девочку в неотапливаемых сенях без признаков жизни. Мама погибшей девочки также сообщила, что ее дочь страдала лунатизмом и часто вставала по ночам.
Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении женщины по ч. 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным прокуратуры, у женщины также есть дочь 2019 года рождения, и вечером перед трагедией вся семья бурно отмечала её день рождения - дочке исполнился годик. Поэтому не исключается версия о том, что погибшая девочка оказалась без присмотра после того, как взрослые злоупотребили алкоголем.
Семья погибшей девочки состоит на профилактическом учете как малообеспеченная. Со слов мамы ребенка, накануне ночью, перед тем как лечь спать, она убедилась, что ребенок спит в кроватке, а утром обнаружила девочку в неотапливаемых сенях без признаков жизни. Мама погибшей девочки также сообщила, что ее дочь страдала лунатизмом и часто вставала по ночам.
Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении женщины по ч. 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным прокуратуры, у женщины также есть дочь 2019 года рождения, и вечером перед трагедией вся семья бурно отмечала её день рождения - дочке исполнился годик. Поэтому не исключается версия о том, что погибшая девочка оказалась без присмотра после того, как взрослые злоупотребили алкоголем.