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26 минут назад

Девочка замерзла насмерть в своем доме под Челябинском

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Девочка замерзла насмерть в своем доме под Челябинском

Тело трехлетней дочери обнаружили родители в неотапливаемых сенях дома

В городе Сатка Челябинской области трехлетняя девочка насмерть замерзла в сенях частного дома. Ее тело утром 4 декабря нашла мать. Теперь ей вменяют «причинение смерти по неосторожности», сообщает КП-Челябинск.

Семья погибшей девочки состоит на профилактическом учете как малообеспеченная. Со слов мамы ребенка, накануне ночью, перед тем как лечь спать, она убедилась, что ребенок спит в кроватке, а утром обнаружила девочку в неотапливаемых сенях без признаков жизни. Мама погибшей девочки также сообщила, что ее дочь страдала лунатизмом и часто вставала по ночам.

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении женщины по ч. 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным прокуратуры, у женщины также есть дочь 2019 года рождения, и вечером перед трагедией вся семья бурно отмечала её день рождения - дочке исполнился годик. Поэтому не исключается версия о том, что погибшая девочка оказалась без присмотра после того, как взрослые злоупотребили алкоголем.
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