В Липецке из-за родителей-отказников не привитыми остаются 1742 ребенка

Любая инфекция угрожает их здоровью и жизни.

Об этом сегодня на заседании постоянной комиссии Липецкого горсовета по социальным вопросам, здравоохранению и экологии депутатам рассказал главный эпидемиолог области, главврач ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» Андрей Филатов.



Почти 95% детей в Липецке привиты от таких опасных инфекционных заболеваний как краснуха, полиомиелит, дифтерия, столбняк, корь. Кстати, в прошлом году в регионе были зарегистрированы шесть завозных случаев кори. Благодаря противоэпидемическим мероприятиям и популяционному иммунитету, инфекция не распространилась.



Многолетняя плановая иммунизация населения обеспечивает надежную защиту от смертельно опасных болезней. Так, случаев дифтерии не регистрируют в области с 2007-го, краснухи - с 2011-го, эпидемического паротита - с 2012 года. А вот стабильно высокий уровень охвата прививками от коклюша - не гарантия здоровья. Так, в прошлом году этот диагноз поставили 227 детям. Вирусными гепатитами в 2019 году переболели 468 детей.