Общество

сегодня, 17:16

В Липецке из-за родителей-отказников не привитыми остаются 1742 ребенка

4 996
#дети #безопасность
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В Липецке из-за родителей-отказников не привитыми остаются 1742 ребенка

Любая инфекция угрожает их здоровью и жизни.

Об этом сегодня на заседании постоянной комиссии Липецкого горсовета по социальным вопросам, здравоохранению и экологии депутатам рассказал главный эпидемиолог области, главврач ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» Андрей Филатов.

Почти 95% детей в Липецке привиты от таких опасных инфекционных заболеваний как краснуха, полиомиелит, дифтерия, столбняк, корь. Кстати, в прошлом году в регионе были зарегистрированы шесть завозных случаев кори. Благодаря противоэпидемическим мероприятиям и популяционному иммунитету, инфекция не распространилась.

Многолетняя плановая иммунизация населения обеспечивает надежную защиту от смертельно опасных болезней. Так, случаев дифтерии не регистрируют в области с 2007-го, краснухи - с 2011-го, эпидемического паротита - с 2012 года. А вот стабильно высокий уровень охвата прививками от коклюша - не гарантия здоровья. Так, в прошлом году этот диагноз поставили 227 детям. Вирусными гепатитами в 2019 году переболели 468 детей.
4 996
#дети #безопасность
3

Комментарии (4)

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Гость из Липецка

6 минут назад
А что насчёт массовой вакцинации, когда людям за отказ грозятся увольнением?
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Созерцатель

28 минут назад
Никогда, прививка- это и есть развитие иммунитета.
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Никогда

сегодня, 17:32
Ни детей ,ни внуков не прививали.Не надо убивать иммунитет.Всем здоровья.
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мнение

сегодня, 17:27
и правильно - здоровее будут
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