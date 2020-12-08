Интимные фото 17-летней липчанки слили в соцсети

Девушка стала жертвой шантажа через соцсети.

В октябре этого года с 19-летней липчанкой через социальную сеть «ВКонтакте» связался неизвестный, который под угрозой распространения ее фото интимного характера требовал с девушки 2000 рублей. Девушка платить не пожелала, и компрометирующие фотографии тут же были распространены в социальной сети – с неизвестной страницы их разослали по всем друзьям и знакомым девушки.



Как оказалось, ещё два года назад, 17-летняя на тот момент девушка встречалась с парнем, которому время от времени отправляла свои откровенные фотографии – на них липчанка всегда позировала одетой, но то в нижнем белье, то в купальнике. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, спустя два года липчанка практически забыла про существование этих фотографий, но тут с неизвестной страницы ей их прислали, да ещё и стали требовать деньги. Платить девушка не собиралась, и фото получили публичную огласку.



Липчанка связалась со своим бывшим парнем, но тот клянётся, что сам к этом не имеет никакого отношения, фото никому не показывал, не передавал и в социальных сетях не размещал.



Сначала полицией было приято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по обращению девушки, но с этим не согласилась прокуратура Октябрьского района Липецка, усмотрев признаки вымогательства. Сейчас уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ возбуждено.