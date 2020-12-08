Общество
сегодня, 09:39
Липецк отстает от соседей в темпах роста стоимости аренды жилья
Значительнее всего цена на съем малогабаритных квартир подорожала в Курске.
Федеральный портал недвижимости провел анализ темпов роста стоимости аренды малогабаритных квартир в крупных городах России за год. Аналитики пришли к выводу, что в 40 городах из 70 аренда студий и однокомнатных квартир подорожала, в 30 — подешевела.
Среди крупных городов России значительнее всего подорожала аренда в Курске — на 12,7% за год. Это, соответственно, самый высокий рост среди регионов Центрального Черноземья. На 7,9% подорожал съем «однушек» в Воронеже. Липецк, к счастью для арендаторов, значительно отстает от темпов соседей: увеличение стоимости за год — 3,4%. В Белгороде аналитики проследили обратную динамику — падение цен на аренду малогабаритного жилья на 3,3%.
В ценовом соотношении аренда квартир в крупных городах Центрального Черноземья дороже всего оказалась в Белгороде, в среднем по 10 947 рублей ежемесячной платы. В Воронеже студию можно снять примерно за 10 016 рублей. Аренда «однушки» в Курсе обойдется около 8 815 рублей в месяц. В Липецке отметили самые дешевые цены среди городов Центрального Черноземья — 8 528 рублей арендной платы в месяц.
Среди крупных городов России значительнее всего подорожала аренда в Курске — на 12,7% за год. Это, соответственно, самый высокий рост среди регионов Центрального Черноземья. На 7,9% подорожал съем «однушек» в Воронеже. Липецк, к счастью для арендаторов, значительно отстает от темпов соседей: увеличение стоимости за год — 3,4%. В Белгороде аналитики проследили обратную динамику — падение цен на аренду малогабаритного жилья на 3,3%.
В ценовом соотношении аренда квартир в крупных городах Центрального Черноземья дороже всего оказалась в Белгороде, в среднем по 10 947 рублей ежемесячной платы. В Воронеже студию можно снять примерно за 10 016 рублей. Аренда «однушки» в Курсе обойдется около 8 815 рублей в месяц. В Липецке отметили самые дешевые цены среди городов Центрального Черноземья — 8 528 рублей арендной платы в месяц.
Налицо
Интересно
Нео
Очевидцу
Reg
Очевидец
весёлый