Общество

сегодня, 09:39

Липецк отстает от соседей в темпах роста стоимости аренды жилья

7 701
#аренда #цена #жилье
Липецк отстает от соседей в темпах роста стоимости аренды жилья

Значительнее всего цена на съем малогабаритных квартир подорожала в Курске.

Федеральный портал недвижимости провел анализ темпов роста стоимости аренды малогабаритных квартир в крупных городах России за год. Аналитики пришли к выводу, что в 40 городах из 70 аренда студий и однокомнатных квартир подорожала, в 30 — подешевела.

Среди крупных городов России значительнее всего подорожала аренда в Курске — на 12,7% за год. Это, соответственно, самый высокий рост среди регионов Центрального Черноземья. На 7,9% подорожал съем «однушек» в Воронеже. Липецк, к счастью для арендаторов, значительно отстает от темпов соседей: увеличение стоимости за год — 3,4%. В Белгороде аналитики проследили обратную динамику — падение цен на аренду малогабаритного жилья на 3,3%.

В ценовом соотношении аренда квартир в крупных городах Центрального Черноземья дороже всего оказалась в Белгороде, в среднем по 10 947 рублей ежемесячной платы. В Воронеже студию можно снять примерно за 10 016 рублей. Аренда «однушки» в Курсе обойдется около 8 815 рублей в месяц. В Липецке отметили самые дешевые цены среди городов Центрального Черноземья — 8 528 рублей арендной платы в месяц.
7 701
#аренда #цена #жилье

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Налицо

28 минут назад
отрицательный рост. Прорыв обеспечен.
ответить

Интересно

35 минут назад
за сколько снимают квартиры Артамонов и Тузов
ответить

Нео

37 минут назад
В Липецке и 5 лет назад однушку не убитую можно было снять за 9-10 тыс., и сейчас ценник не изменился )))
ответить

Очевидцу

39 минут назад
С Москвы тоже разбежалось много народу, да же если сейчас и очень сильно повезёт то найдёшь работу в столице за 50-70 тыс., то отдай за квартиру+проезд, что остаётся в кармане...
ответить

Reg

59 минут назад
В этом портале работают не далекие люди, в Липецке нет крупных учебных заведений, если не считать центр повышения квалификации военных летчиков. Поэтому квартиросъемщики это промотавшие деньги бывшие детдомовцы или жители близлежащих сельских поселений.
ответить

Очевидец

сегодня, 09:54
А кроме НЛМК в Липецке остальные зарплаты 15-20 тыс. рублей, а цены на продукты почти дороже чем по России. Вот все и бегут из Липецка кто может, вот и нет клиентов квартирки арендовать.
ответить

весёлый

сегодня, 09:50
Длинные очереди
ответить

Еще в рубрике

Липецкая область из-за COVID-19 получит 446,5 млн рублей
#коронавирус #экономика
3
Липецкая область из-за COVID-19 получит 446,5 млн рублей

20 минут назад

Общество
Липецким студентам нужны «лайки»
#конкурс #студенты
5
Липецким студентам нужны «лайки»

сегодня, 09:22

Общество
Липецкому Деду Морозу пришло письмо из Нидерландов
#книги #чтение #новый год
2
Липецкому Деду Морозу пришло письмо из Нидерландов

сегодня, 09:10

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
8
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 06:30

Общество
Часть Липецка и Сселок останутся без воды
4
Часть Липецка и Сселок останутся без воды

вчера, 20:27

Общество
Липецкая вечЁрка: новая работа Анны Шамаевой, суд Сергея Иванова и липчане стали меньше пить
#вечЁрка #Анна Шамаева #Сергей Иванов. алкоголь
8
Липецкая вечЁрка: новая работа Анны Шамаевой, суд Сергея Иванова и липчане стали меньше пить

вчера, 20:20

Общество