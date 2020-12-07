Погода в Липецке

сегодня, 17:15

В Липецкой области снова никакого снега, и до -8

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В Липецкой области снова никакого снега, и до -8

В ближайшие трое суток погоду на территории Липецкой области будет определять западная периферия обширного антициклона, центр которого находится над Поволжьем – погода ожидается преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-9 градусов мороза, что на 3-4 градуса ниже нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 декабря в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от 12 до 17 градусов мороза, днем будет от 3 до 8 градусов мороза. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 13 до 15 градусов мороза, днем ожидается от 4 до 6 градусов мороза. 

День 8 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +8 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 33 градуса мороза.  
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Комментарии (1)

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Вася

32 минуты назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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