В России
вчера, 23:08
Больше половины третьего транша антикризисной поддержки получили шесть регионов
Шесть регионов получили более 50% от общей суммы третьего транша антикризисной поддержки из центра. Это следует из материалов к заседанию трехсторонней группы по межбюджетным отношениям, с которыми ознакомились «Известия».
В целом объем этого пакета составил 80 млрд рублей. Наибольшие суммы федеральный центр перечислил в Московскую область (13,4 млрд), Татарстан (8,7 млрд), Кемеровскую область (5 млрд), Башкортостан (4,9 млрд), Коми (4,7 млрд) а также в Пермский край (4 млрд).
Чуть меньше направили Оренбургской и Архангельской областям (3,1 и 2,8 млрд соответственно), Краснодарскому краю и Челябинской области (по 2,6 млрд), а также Иркутской (2,5 млрд). А самые скромные переводы были сделаны в пользу Еврейской автономной области (21 млн рублей), Ярославской и Костромской областей (16 и 14 млн соответственно). Замыкает список получателей поддержки Забайкальский край — ему федеральные власти отвели лишь 6,9 млн рублей.
Новый транш позволит регионам выполнить все социальные обязательства перед жителями и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с эпидемией коронавируса, выражал надежду премьер-министр Михаил Мишустин. Сообщалось, что средства направят 39 регионам, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета.
В целом объем этого пакета составил 80 млрд рублей. Наибольшие суммы федеральный центр перечислил в Московскую область (13,4 млрд), Татарстан (8,7 млрд), Кемеровскую область (5 млрд), Башкортостан (4,9 млрд), Коми (4,7 млрд) а также в Пермский край (4 млрд).
Чуть меньше направили Оренбургской и Архангельской областям (3,1 и 2,8 млрд соответственно), Краснодарскому краю и Челябинской области (по 2,6 млрд), а также Иркутской (2,5 млрд). А самые скромные переводы были сделаны в пользу Еврейской автономной области (21 млн рублей), Ярославской и Костромской областей (16 и 14 млн соответственно). Замыкает список получателей поддержки Забайкальский край — ему федеральные власти отвели лишь 6,9 млн рублей.
Новый транш позволит регионам выполнить все социальные обязательства перед жителями и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с эпидемией коронавируса, выражал надежду премьер-министр Михаил Мишустин. Сообщалось, что средства направят 39 регионам, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета.