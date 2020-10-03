Коронавирус
52 минуты назад
За последние сутки COVID-19 в Липецкой области заболели 43 человека
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Накануне было 45 заболевших.
За последние сутки в Липецкой области врачи выявили 43 заболевших COVID-19, это данные сайта официальной информации о новом вирусе в России стопкоронавирус.ру. Выздоровели за сутки 13 жителей региона.
Всего с начала пандемии в регионе заболел 6 231 житель. Из них 5 490 человек выздоровели, 695 лечатся, 46 — умерли.
В России за последние сутки выявлены 9 859 заболевших, завершили лечение от коронавирусной инфекции 5 563 человека, зарегистрированы 174 смерти от COVID-19, лечатся в данный момент 4 122 человека.
С начала эпидемии в стране официально выявлены 1 204 502 заболевших, 975 859 человек выздоровели, 21 251 человек умер, продолжает лечение 207 392 пациента с COVID-19.
Всего с начала пандемии в регионе заболел 6 231 житель. Из них 5 490 человек выздоровели, 695 лечатся, 46 — умерли.
В России за последние сутки выявлены 9 859 заболевших, завершили лечение от коронавирусной инфекции 5 563 человека, зарегистрированы 174 смерти от COVID-19, лечатся в данный момент 4 122 человека.
С начала эпидемии в стране официально выявлены 1 204 502 заболевших, 975 859 человек выздоровели, 21 251 человек умер, продолжает лечение 207 392 пациента с COVID-19.
13 687
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