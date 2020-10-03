Коронавирус

52 минуты назад

За последние сутки COVID-19 в Липецкой области заболели 43 человека

13 687
#коронавирус
За последние сутки COVID-19 в Липецкой области заболели 43 человека

Накануне было 45 заболевших.

За последние сутки в Липецкой области врачи выявили 43 заболевших COVID-19, это данные сайта официальной информации о новом вирусе в России  стопкоронавирус.ру. Выздоровели за сутки 13 жителей региона.

Всего с начала пандемии в регионе заболел 6 231 житель. Из них 5 490 человек выздоровели, 695 лечатся, 46 — умерли.

В России за последние сутки выявлены 9 859 заболевших, завершили лечение от коронавирусной инфекции 5 563 человека, зарегистрированы 174 смерти от COVID-19, лечатся в данный момент 4 122 человека.

С начала эпидемии в стране официально выявлены 1  204  502 заболевших, 975  859 человек выздоровели, 21  251 человек умер, продолжает лечение 207 392 пациента с COVID-19.
13 687
#коронавирус

Комментарии (13)

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Помешались на коронавирусе

8 минут назад
Вы лучше печатайте сколько в Липецке от рака умирает.Или это запрещено?
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Милая Оксана

13 минут назад
Кто нибудь, скажите правду, прошу вас!
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Дааа

13 минут назад
Народ ничего не соблюдает
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Смотрящий

15 минут назад
На протяжении всего года ... сплошные позитивные новости!
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Коронавирус

17 минут назад
Иван, А как твои родственники узнали, что заболели мной?
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Слесарь Кузьмич

22 минуты назад
Маша, В этом сезоне отопления не будет. Все силы и деньги брошены на борьбу с коронавирусом
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Кисель

24 минуты назад
Один макаронавирус. Другие болезни исчезли.
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Иван

26 минут назад
Игорь, у меня тетя и родственница заболела ковидом и друг
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Маша

33 минуты назад
Когда в Липецке в домах отопоение дадут интересно, а то холод жуткий в квартирах, поэтому и орви у многих
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В какой

34 минуты назад
Поликлинике обычный липчанин может сделать прививку от коронавируса?В какой аптеке продаются таблетки от коронавируса за 12000 рублей?Или все это фейки?
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