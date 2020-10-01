Происшествия

сегодня, 15:30

Спасатели вытащили из ливневого колодца щенка, помогли инвалиду и вскрыли дверь, не разбудив ребёнка

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#спасатели
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Спасатели вытащили из ливневого колодца щенка, помогли инвалиду и вскрыли дверь, не разбудив ребёнка
Вечером 30 сентября спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка выезжали на улицу Зегеля, где двое щенков по виду двух-трёх месяцев от роду оказались  в колодце ливневой канализации рядом с детским садом.

- По словам руководителя дежурной смены Виталия Вишнякова, доставать их оттуда в темноте и условиях непростого рельефа коммуникаций было непросто. К тому же изрядно напуганные  животные  оказались недоверчивы к людям и «оборонялись», как могли, - сообщает пресс-служба управления.

В результате одного щенка удалось поднять на поверхность. Второй – убежал по проложенной под землёй трубе. Находившемуся на месте сторожу детского сада спасатели порекомендовали, когда стихнет поднятый «спасательной операцией» шум, приманить щенка лакомством.

С начала недели по обращениям липчан и экстренных служб городские спасатели больше десяти раз выезжали на вскрытие дверей, помощь пожарным, неординарные ситуации. Так в понедельник 28 сентября их участие потребовалось в одном из офисов на Универсальном проезде, где за закрытой дверью потерял сознание инвалид II группы. Дежурная смена АСО обеспечила медикам доступ к больному. В тот же день спасатели занимались эвакуацией сотрудников и клиентов банка, в одном из помещений которого запахло гарью, и сработала пожарная сигнализация. К счастью, возгорания не произошло. 

Тревогу по поводу долгого молчания ребёнка подняли родители. Когда дверь в квартиру на улице Московская была вскрыта, выяснилось, что семилетняя девочка крепко спала.
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#спасатели
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Комментарии (3)

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Мама

сегодня, 18:13
Второй до сих пор там, его не могут достать, сторожу всю ночь слушать!
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Skrip

сегодня, 15:47
С такой зарплатой сторожа в пору самого побаловать лакомством.
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Зоозащитница

сегодня, 15:37
Где приют???? Щенка опять убьют, или заново туда бросят. Где стерилизация???? Очередной обмане и распил бюджета
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