Спасатели вытащили из ливневого колодца щенка, помогли инвалиду и вскрыли дверь, не разбудив ребёнка

Вечером 30 сентября спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка выезжали на улицу Зегеля, где двое щенков по виду двух-трёх месяцев от роду оказались в колодце ливневой канализации рядом с детским садом.



- По словам руководителя дежурной смены Виталия Вишнякова, доставать их оттуда в темноте и условиях непростого рельефа коммуникаций было непросто. К тому же изрядно напуганные животные оказались недоверчивы к людям и «оборонялись», как могли, - сообщает пресс-служба управления.



В результате одного щенка удалось поднять на поверхность. Второй – убежал по проложенной под землёй трубе. Находившемуся на месте сторожу детского сада спасатели порекомендовали, когда стихнет поднятый «спасательной операцией» шум, приманить щенка лакомством.



С начала недели по обращениям липчан и экстренных служб городские спасатели больше десяти раз выезжали на вскрытие дверей, помощь пожарным, неординарные ситуации. Так в понедельник 28 сентября их участие потребовалось в одном из офисов на Универсальном проезде, где за закрытой дверью потерял сознание инвалид II группы. Дежурная смена АСО обеспечила медикам доступ к больному. В тот же день спасатели занимались эвакуацией сотрудников и клиентов банка, в одном из помещений которого запахло гарью, и сработала пожарная сигнализация. К счастью, возгорания не произошло.



Тревогу по поводу долгого молчания ребёнка подняли родители. Когда дверь в квартиру на улице Московская была вскрыта, выяснилось, что семилетняя девочка крепко спала.

