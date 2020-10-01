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вчера, 18:08

В Красноярском крае ввели режим ЧС после разлива нефти

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В Красноярском крае ввели режим ЧС после разлива нефти

Ранее там произошла разгерметизация трубопровода

Власти Таймыра объявили режим ЧС в районе разлива нефтепродуктов на реке Хатанга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу района.

Ранее 27 сентября при перекачке нефтепродуктов из танкера на склад ГСМ произошла разгерметизация временного трубопровода, и около тонны топлива пролилось в воду и на территорию берега.

Прокуратура Красноярского края сообщила, что в связи с инцидентом, в результате которого на почву и в реку Хатанга попала почти тонна сырой нефти, начата проверка. Для принятия неотложных мер по ликвидации последствий разлива установлен режим ЧС местного уровня.

Завтра в зону ЧС вылетает группа специалистов управления по ГО ЧС Таймырского района и прокуратуры, которая накануне начала проверку. В ходе обследования территории будут установлены причины аварии и оценен причиненный экосистеме Хатанги ущерб.
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