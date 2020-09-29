Общество

сегодня, 15:01

Новый остановочный павильон у Центрального рынка появился в результате сотрудничества власти и бизнеса

29 2719
#благоустройство
8
Новый остановочный павильон у Центрального рынка появился в результате сотрудничества власти и бизнеса
- Правообладатель места размещения торгового объекта – самого павильона – предложил реконструировать остановку общественного транспорта. Предприниматель самостоятельно разработал эскиз, подобрал материалы и выполнил работы, - рассказала заместитель главного архитектора города Диана Полуэктова. – При этом в соответствии с заключённым соглашением предприниматель взял на себя обязательство благоустроить прилегающую к павильону территорию – высадил ели и оформил газоны рядом с остановкой. 
 
Как отмечают в мэрии, эскиз будущей остановки согласовывался с управлением генплана департамента градостроительства и архитектуры администрации Липецка. Первые варианты, которые предполагали сохранение полукруглого навеса, были отклонены, но в результате удалось найти оптимальное решение. 

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Особенность новой остановки в том, что её украсили ретрофотографии площади Победы, сделанные ещё в прошлом веке. На кадрах уличной «фотоэкспозиции» можно увидеть и трамвай, идущий по площади, и старый кинотеатр «Спутник». 

Планируется, что подобная остановка в скором появится на площади Мира.

29 2719
#благоустройство
8

Комментарии (29)

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Уваркина молодец

32 минуты назад
Расшевелила этих торгашей!Ещё бы на остановке жд вокзал в сторону ц.рынка и остановку 7 мкр привели в порядок.А то на этих остановках ужп 20 лет паленую водку и алкоголь продают!На 7 мкр нацменьшинства уже миллионерами стали,а русские поспились и продолжают умирать от их палева
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11111

50 минут назад
житель города, присоединяюсь. Киоск красивый и удобный.
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ужас

сегодня, 18:25
Одна такая остановка на весь город! Браво! Мы вышли на новый уровень, ещё лет 50 и мы почти приблизимся к современной Москве!
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Гость

сегодня, 18:06
Для сравнения хочется знать в какую сумму вылился павильон и благоустройство. И сколько стоят павильоны, которые устанавливает наша администрация.
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ВАРЛАМОВ

сегодня, 18:02
О! Опять колхозинг! Ну Липецк, ну удивляете своим желанием сделать все по провинциальному. Эх вы.....
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Я

сегодня, 17:57
На другой стороне у рынка остановка на 5 человек. Все с сумками, а поставить негде. Да еще припекло и шум от автобусов. Она у самой дороги. Дай бог уваркиной с детьми там посидеть
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Алекс

сегодня, 17:56
Семён, Не размечтался ты а глупость сморозил. Смотри внимательно и увидишь, что такая остановка с павильоном продуваема ветрами еще больше тех, которые например на пр. Победы стоят. Да и дождь будет с ветром попадать и узкая крыша не спасет.
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В Москве не делают павильоны на остановках.

сегодня, 17:49
Идиоты. Теперь на остановке будут вечно останавливаться автомобили с работающими аварийками, пока их водители будут в этом павильоне покупать воду или жевачку, а в это время автобусы из-за нехватки места на остановке, опять будут останавливаться на проезжей части и пассажиры будут рисковать своими жизнями.
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архитектор

сегодня, 17:45
Название на этом павильоне надо было точнее отобразить, не центральный рынок, а колхозная и тогда он точнее гармонировал.
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Как было так и осталось

сегодня, 17:26
Семён, Не чего нового просто убрали киоски что были на задней стенки и выровняли , так как она была углами с перейди. Перегородки остались прежними. Или даже расширили её, а киоски не пойму остались?
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