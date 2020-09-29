Общество
сегодня, 15:01
Новый остановочный павильон у Центрального рынка появился в результате сотрудничества власти и бизнеса
29 2719
- Правообладатель места размещения торгового объекта – самого павильона – предложил реконструировать остановку общественного транспорта. Предприниматель самостоятельно разработал эскиз, подобрал материалы и выполнил работы, - рассказала заместитель главного архитектора города Диана Полуэктова. – При этом в соответствии с заключённым соглашением предприниматель взял на себя обязательство благоустроить прилегающую к павильону территорию – высадил ели и оформил газоны рядом с остановкой.
Как отмечают в мэрии, эскиз будущей остановки согласовывался с управлением генплана департамента градостроительства и архитектуры администрации Липецка. Первые варианты, которые предполагали сохранение полукруглого навеса, были отклонены, но в результате удалось найти оптимальное решение.
Особенность новой остановки в том, что её украсили ретрофотографии площади Победы, сделанные ещё в прошлом веке. На кадрах уличной «фотоэкспозиции» можно увидеть и трамвай, идущий по площади, и старый кинотеатр «Спутник».
Планируется, что подобная остановка в скором появится на площади Мира.
Как отмечают в мэрии, эскиз будущей остановки согласовывался с управлением генплана департамента градостроительства и архитектуры администрации Липецка. Первые варианты, которые предполагали сохранение полукруглого навеса, были отклонены, но в результате удалось найти оптимальное решение.
Особенность новой остановки в том, что её украсили ретрофотографии площади Победы, сделанные ещё в прошлом веке. На кадрах уличной «фотоэкспозиции» можно увидеть и трамвай, идущий по площади, и старый кинотеатр «Спутник».
Планируется, что подобная остановка в скором появится на площади Мира.
29 2719
Комментарии (29)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Уваркина молодец
11111
ужас
Гость
ВАРЛАМОВ
Я
Алекс
В Москве не делают павильоны на остановках.
архитектор
Как было так и осталось