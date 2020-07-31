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сегодня, 13:38

Рубль упал к евро до значений 1 апреля

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#обвал рубля
Рубль упал к евро до значений 1 апреля

Курс доллара тоже продолжает рост.

Курс рубля в пятницу продолжил снижаться на биржевых торгах, пишет «Форбс». Так, евро превысил отметку 87 рублей впервые с начала апреля, следует из данных торгов Московской биржи. В пятницу утром евро на максимуме достигал 87,48 рубля, доллар - 73,53 рубля.

В пятницу доллар достигал максимума — 74,1 рубля. Это самая большая стоимость американской валюты с 14 мая. Доллар растет примерно на рубль (1,25%). Евро тоже укрепляется к рублю. В пятницу он превысил 87 рублей впервые с 1 апреля. На максимуме за день он стоил 87,74 рубля. Евро прибавляет около одного рубля (1,2%).

Накануне евро преодолел отметку 86 руб., а доллар закрепился на отметке выше 73 руб. Слабость рубля связана со снижением предложения валюты со стороны экспортеров и ростом спроса на нее со стороны международных инвесторов, которые конвертируют дивиденды или уходят из облигаций федерального займа, поясняет «Коммерсант».
156
#обвал рубля

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