Происшествия

сегодня, 11:56

В квартире 28-летнего горожанина полицейские нашли гроубокс с коноплей и наркотики

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#нарокотики
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В квартире 28-летнего горожанина полицейские нашли гроубокс с коноплей и наркотики

Полицейские задержали 28–летнего жителя Липецка подозревамого в изготовлении наркотиков: в квартире мужчины полицейские нашли приспособление для выращивания конопли и марихуану.

Более 350 граммов наркотиков растительного происхождения и наркосодержащих растений изъяты сотрудниками наркоконтроля у жителя Липецка. 

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, в комнате мужчины найден т. н. гроубокс (ящик для выращивания растений) с системами освещения, вентиляции, воздушной фильтрации и увлажнения. Полицейские обнаружили и готовые наркотики: более 300 граммов марихуаны и гашишное масло.

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- Возбуждено уголовное дел по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» максимальная санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы, - рассказали в УМВД.

Изъятие наркотиков проведено в рамках первого этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2020».
1 591
#нарокотики
2

Комментарии (1)

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ИК-3

53 минуты назад
И пошёл я к себе, в Коми АССР...
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