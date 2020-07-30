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Основатель «Вконтакте» обвинил Apple в алчности

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#налог #комиссия
Основатель «Вконтакте» обвинил Apple в алчности

Павел Дуров считает, что производитель намеренно завышает цены на сервисы.

Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал 30%-ный налог Apple на App Store. По словам предпринимателя, этот сбор должен волновать каждого владельца iPhone. В своем Telegram-канале Павел Дуров привел 7 причин, объясняющих почему 30% налог Apple касается каждого пользователя их продукции, пишет издание «АБН».

- 30%-ная комиссия Apple увеличивает для Вас стоимость всех приложений и цифровых покупок. Она идет сверх того, что Вы платите разработчикам за любой сервис или игру. Несмотря на то, что при покупке телефона Apple уже взяла с Вас на несколько сотен долларов больше, чем его себестоимость, Вы платите ей дополнительный налог за каждое приложение, - написал Дуров в своём Telegram-канале.

Кроме того, по мнению основателя Telegram, Apple цензурирует приложения в App Store, а также запрещает разработчикам рассказывать пользователям о том, что определенный контент был скрыт для пользователей iPhone именно по запросу компании.

В числе других негативных факторов, связанных с комиссией, Дуров упоминает снижение конфиденциальности, задержка выхода обновлений для приложений, а также их меньшее число в целом, перечисляет новостное агентство «РСН».

Еще два пункта касаются рекламы в приложениях, которую разработчики вынуждены показывать для покрытия своих расходов, а также снижения качества приложений.


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#налог #комиссия

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