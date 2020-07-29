Менять мир вокруг себя — это очень просто. Начните уже сейчас.

Самое страшное, что может произойти с родителями ребенка — узнать, что он болен тяжелой болезнью. Так и случилось в семье замечательной и талантливой девочки Алисы Сухановой — с детства она страдает прогрессирующим сколиозом, который не дает насладиться жизнью и исполнить ее детские мечты.

<br>

В рамках благотворительного фонда «Больше, чем добро» компания ООО «Лебедяньмолоко» перечислила 500 тысяч рублей на операцию Алисы Сухановой. Благодаря помощи нашей компании и многих других неравнодушных, родители девочки приблизились к финальной сумме сбора. Осталось собрать совсем немного, а найти информацию об Алисе вы можете в социальных сетях по ссылкам:

https://vk.com/club85663609?from=groups

https://www.instagram.com/helpalisa/?igshid=1awmidpsf8ac

Мы призываем всех быть добрее, помогать родным, помогать детям и взрослым, людям и животным. Любая помощь важна, любые средства, ваше время - все что угодно может помочь спасти или облегчить кому-то жизнь.

Сейчас мир нуждается в доброте и любви как никогда.



ЛРБОО «Вместе делаем добро»







PR





