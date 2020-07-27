сегодня, 15:32
В конце августа в Липецке планируют провести велопарад
Ожидается, что парад пройдет 23 августа и объединит спорсменов и любителей велосипедных прогулок. Главное условие участия – наличие «колёс», велосипеда, самоката или роликов.
Особое внимание в связи с осложнённой эпидемиологической ситуацией организаторы планируют уделить безопасности участников. Ожидается, что меры предосторожности будут согласованы с региональным управлением Роспортебнадзора.
Также уже известно, что департаменту транспорта поручено рассмотреть возможность изменения движения автобусов по маршруту парада. УМВД и ГИБДД рекомендовано обеспечить безопасность участников мероприятия, в том числе выделить машины для сопровождения колонны.
Спортивное событие планируют провести в рамках единого дня велопарадов в России. Цель мероприятия – пропаганда велоспорта и здорового образа жизни.
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