В конце августа в Липецке планируют провести велопарад

Ожидается, что парад пройдет 23 августа и объединит спорсменов и любителей велосипедных прогулок. Главное условие участия – наличие «колёс», велосипеда, самоката или роликов.

Организацией велопарада занимается департамент по физической культуре и спорту администрации Липецка. Сейчас прорабатывается маршрут. Возможно, он, как и в прошлые годы, будет кольцевым, пройдёт по улицам Космонавтов, Гагарина, Зегеля, Плеханова, Ленина и другим, его начальной и конечной точками станет площадь перед спорткомплексом «Звёздный».



Особое внимание в связи с осложнённой эпидемиологической ситуацией организаторы планируют уделить безопасности участников. Ожидается, что меры предосторожности будут согласованы с региональным управлением Роспортебнадзора.



Также уже известно, что департаменту транспорта поручено рассмотреть возможность изменения движения автобусов по маршруту парада. УМВД и ГИБДД рекомендовано обеспечить безопасность участников мероприятия, в том числе выделить машины для сопровождения колонны.



Спортивное событие планируют провести в рамках единого дня велопарадов в России. Цель мероприятия – пропаганда велоспорта и здорового образа жизни.



