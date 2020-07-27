Общество

сегодня, 15:32

В конце августа в Липецке планируют провести велопарад

6 450
#велопарад
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В конце августа в Липецке планируют провести велопарад

Ожидается, что парад пройдет 23 августа и объединит спорсменов и любителей велосипедных прогулок. Главное условие участия – наличие «колёс», велосипеда, самоката или роликов.

Организацией велопарада занимается департамент по физической культуре и спорту администрации Липецка. Сейчас прорабатывается маршрут. Возможно, он, как и в прошлые годы, будет кольцевым, пройдёт по улицам Космонавтов, Гагарина, Зегеля, Плеханова, Ленина и другим, его начальной и конечной точками станет площадь перед спорткомплексом «Звёздный». 
 
Особое внимание в связи с осложнённой эпидемиологической ситуацией организаторы планируют уделить безопасности участников. Ожидается, что меры предосторожности будут согласованы с региональным управлением Роспортебнадзора.
 
Также уже известно, что департаменту транспорта поручено рассмотреть возможность изменения движения автобусов по маршруту парада. УМВД и ГИБДД рекомендовано обеспечить безопасность участников мероприятия, в том числе выделить машины для сопровождения колонны. 
 
Спортивное событие планируют провести в рамках единого дня велопарадов в России. Цель мероприятия – пропаганда велоспорта и здорового образа жизни.

6 450
#велопарад
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Комментарии (6)

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Алкаш

42 секунды назад
А участие платное? Или просто бюджетные пилить будут?
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Зрк

26 минут назад
Правильно ад министрация умно поступает зачем строить ледовые дворцы или стадионы. Они лучше проведут марафо или велопробег. Где люди должны быть в своих кедах и со своими велосипедами браво чиновники
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Сенсей

сегодня, 15:57
А когда пройдет ,,,,,,,,,,,,,, парад,ну вы поняли.:)
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Дед Пихто

сегодня, 15:50
А когда пройдёт парад бомжей, алкашей, нариков и проституток? Хотелось бы лучше на это шоу посмотреть!
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Гоп- гопник

сегодня, 15:48
В масках ,перчатках и с социальной дистанцией в1,5 метра.
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Баба Нюра

сегодня, 15:38
Началось...
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