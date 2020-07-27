Общество

59 минут назад

В Нижнем парке ремонтируют водоотводную трубу бювета

5 622
#бювет #Нижний парк
В Нижнем парке ремонтируют водоотводную трубу бювета

О неисправности системы водоотведения стало известно на днях. Сегодня начались восстановительные работы, из-за чего на некоторое время павильон был закрыт, однако сейчас он принимает гостей в штатном режиме.

Как сообщили в администрации Нижнего парка, проблема заключается в том, что вода поступает в фонтан, но не уходит в канализацию.

- Проведённое исследование выявило дефект трубы, - сообщил и.о. главного инженера парка Дмитрий Быковский. – По предварительной версии, коммуникации повредила тяжёлая техника, с помощью которой производили сезонные работы по кронированию и опиловке деревьев в районе бювета.

Ремонт займет несколько дней. Всё это время бювет будет открыт для желающих набрать минеральной воды. Его закроют лишь на несколько часов в момент, когда рабочие перейдут непосредственно к подсоединению коммуникаций.

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#бювет #Нижний парк

Комментарии (5)

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Маша

14 минут назад
Вчера в 20-00 бювет был закрыт и сегодня в 10-30 тоже!
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тотсамыйчиновник

16 минут назад
Пейте быстрее эту вашу воду, а то завтра тяжёлая техника ОПЯТЬ будет производить сезонные работы по кронированию и опиловке деревьев в районе бювета и ОПЯТЬ трубу повредят. Ироды, честное слово, мы тут по столько минут в день как проклятые работаем а никто нашу самоотверженную работу не ценит.
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Олень

16 минут назад
вода поступает в фонтан, но не уходит в канализацию, а циркулирует
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60+

38 минут назад
Да вы шо ремонт этого парка не когда не закончитца ,это же золотое дно для чиновников обоготитца !
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Что они ни делают, не идут дела,

42 минуты назад
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, ГОРОД невезения в океане есть. ГОРОД невезения в океане есть, Весь покрытый зеленью, абсолютно весь.
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