В Нижнем парке ремонтируют водоотводную трубу бювета

О неисправности системы водоотведения стало известно на днях. Сегодня начались восстановительные работы, из-за чего на некоторое время павильон был закрыт, однако сейчас он принимает гостей в штатном режиме.





Как сообщили в администрации Нижнего парка, проблема заключается в том, что вода поступает в фонтан, но не уходит в канализацию.



- Проведённое исследование выявило дефект трубы, - сообщил и.о. главного инженера парка Дмитрий Быковский. – По предварительной версии, коммуникации повредила тяжёлая техника, с помощью которой производили сезонные работы по кронированию и опиловке деревьев в районе бювета.



Ремонт займет несколько дней. Всё это время бювет будет открыт для желающих набрать минеральной воды. Его закроют лишь на несколько часов в момент, когда рабочие перейдут непосредственно к подсоединению коммуникаций.



