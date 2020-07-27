В России

сегодня, 11:04

Продажи виски, рома и настоек резко выросли во время пандемии

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#алкоголь
Во время пандемии россияне начали активнее потреблять виски, ром, текилу, а также горькие настойки. Именно эти категории во время самоизоляции (во втором квартале 2020-го) показали взрывной рост, о чем свидетельствую данные Росалкогольрегулирования (РАР), с которыми ознакомились «Известия»

В апреле-июне реализация спиртных напитков крепостью выше 9 градусов (виски, ром, текила и другие), составила 1,7 млн декалитров. Этот показатель на 22% превысил аналогичный результат в 2019 году. Такая же динамика зафиксирована и в отношении ликероводочных изделий с содержанием спирта свыше 25% от объема готовой продукции, то есть горьких настоек. Их реализация составила 1,8 млн декалитров, что больше прошлогоднего показателя на 22%. 

В целом объем реализации алкопродукции (без учета пива и пивных напитков) в рознице вырос на 3% и составил 51,4 млн декалитров. В РАР причины роста объясняют легализацией рынка и введением режима самоизоляции, когда закупка алкоголя осуществлялась впрок. 

Глава Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз сказал «Известиям», что в начале года на валютных рынках фиксировали значительные колебания соотношения курса рубля и доллара. Это могло подтолкнуть граждан покупать импортный алкоголь впрок: потребители ожидали, что в перспективе цены на напитки вырастут. В марте в России ввели режим самоизоляции, в результате чего власти ограничили работу всех заведений общепита и потребителям пришлось перенести фокус внимания с кафе и баров на магазины. Свою роль, считает эксперт, сыграла и невозможность выезда за рубеж. 
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#алкоголь

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