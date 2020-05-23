В Липецке ожидается гроза

Спасатели предупреждают о неблагоприятных метеоусловиях.

В ближайшие 2-4 часа в Липецке начнется гроза, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.



Спасатели напоминают, на время грозы рекомендуется отключать в доме все бытовые электроприборы и не пользоваться обычным телефоном, не стоять у окон и дверей, не касаться водопроводных кранов.



- В городе постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме. Они имеют надежную защиту в отличие от остановок общественного транспорта. Если таких вариантов нет, нужно переждать грозу, присев на корточки под невысокими насаждениями. Сотовый телефон при нахождении на улице лучше отключить. Автомобиль является безопасным убежищем и во время грозы лучше его не покидать.Находясь на улице, в парковой зоне или в лесу, не следует прятаться под высокорослыми деревьями, лучше удалиться от них на 30-40 метров, - рекомендуют в МЧС.



