Записать ребенка в детсад можно онлайн

Для этого нужно воспользоваться «Госуслугами».

Поставить ребенка в очередь на место в одном из строящихся в Липецке детских садов можно онлайн, сообщает департамент образования городской администрации. Онлайн-запись через «Госуслуги» доступна при желании отдать ребенка в детский сад №2 ( микрорайон «Победа») и детский сад №4 (микрорайон «Звездный»). Кроме того, заявления принимают в МФЦ.



- Осуществить постановку на очередь или внести вышеуказанные детсады в регистрационные карточки детей, уже состоящих на учете в других ДОУ города, можно самостоятельно в «личном кабинете» на портале государственных и муниципальных услуг или в любом многофункциональном центре «Мои документы» в городе Липецке. При первичной постановке ребенка на учет по предоставлению места в ДОУ на портале «Госуслуг» необходимо прикрепить сканированное свидетельство о рождении ребенка или подтвердить данные документ в МФЦ города в течение трёх дней после создания заявки на портале, - напоминают в департаменте образования Липецка.



Сейчас в микрорайонах «Звездный», «Победа» и «Европейский» продолжается строительство детских садов. Каждое учреждение примет по 350 малышей. Это 14 групп. В детских садах будут собственные пищевые и медицинские блоки, музыкальные и спортивные залы. Стоимость каждого здания порядка 165 миллионов рублей. Это средства городского, регионального и федерального бюджетов.