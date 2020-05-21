Липецкая городская энергетическая компания 21 мая отмечает свой 16-й день рождения

На протяжении всех этих лет сплоченный коллектив обеспечивает водо-, тепло- и электроснабжение нашего динамично развивающегося региона. В зоне ответственности АО «ЛГЭК» большое число объектов и разнообразных сетей.

В собственности предприятия находится более 1063 км сетей холодного водоснабжения, порядка 898 км сетей водоотведения, 3586 км электросетей, 88 км тепловых сетей. Помимо разветвленной системы коммуникаций в хозяйственное управление энергетической компании входят 15 водозаборов, 103 водопроводных насосных станций подкачки, 61 канализационная насосная станция, 3 головных подстанции, 54 распределительных пункта и 862 трансформаторных подстанции, 34 котельные. АО «ЛГЭК» поставляет энергоресурсы на 8381 объект предприятий социальной сферы, в 3307 многоквартирных жилых домов Липецка и Усмани и 15970 частных жилых домов.АО «ЛГЭК» – единственная организация, которая снабжает липчан питьевой водой.

Команда Липецкой городской энергетической компании, как и прежде, работает на опережение, с учетом потребностей жителей города, акционеров.

- Дальнейшее развитие АО «ЛГЭК» будет идти в соответствии с намеченными планами. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, с оптимизмом смотрим в будущее. Достижения компании стали возможными благодаря слаженной работе профессионального коллектива сотрудников. Каждый из них является незаменимым звеном единого слаженного механизма, который работает для достижения общей цели. Спасибо вам за самоотверженный труд и добросовестную работу. Спасибо всем, кто внес свой личный вклад и продолжает писать историю нашей компании: ветеранам, опытным сотрудникам и молодым специалистам. Наш коллектив - это запас прочности для дальнейшего развития и стабильности региона. Благодарю всех партнеров и заказчиков, которые были с нами все это время, - сказал генеральный директор компании АО «ЛГЭК» Константин Драчук.



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