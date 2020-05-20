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В Кемеровской области осудили отца и дочь за попытку подкупа офицера ФСБ
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Миллион рублей на взятку женщина собрала, продав дом.
В городе Новокузнецке Кемеровской огласили приговор 62-летнему местному жителю за покушение на дачу крупной взятки должностному лицу. Его дочь, участвовавшая в попытке подкупа, осуждена еще и за наркоторговлю.
В мае 2019 года 42-летняя женщина договорилась с 62-летним отцом, что тот передаст миллион рублей сотруднику ФСБ, который задержал ее за распространение наркотических средств. Женщина продала дом и передала оговоренную сумму родственнику, сообщает VSE42.RU.
– Мужчина обратился к оперативнику и предложил за денежное вознаграждение не передавать материалы в следственную часть для решения вопроса об уголовном преследовании задержанной, – рассказали в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.
Сотрудник ФСБ назначил встречу, предварительно сообщив о ней руководству. Встреча состоялась, отец и дочь пересели в автомобиль сотрудника ФСБ и 62-летний мужчина передал ему 299 000 рублей. После этого их задержали.
Суд изучил материалы расследования и приговорил мужчину к условному лишению свободы на пять лет. Его дочь получила наказание путем частичного сложения приговоров. Ей назначено 10 лет шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
В мае 2019 года 42-летняя женщина договорилась с 62-летним отцом, что тот передаст миллион рублей сотруднику ФСБ, который задержал ее за распространение наркотических средств. Женщина продала дом и передала оговоренную сумму родственнику, сообщает VSE42.RU.
– Мужчина обратился к оперативнику и предложил за денежное вознаграждение не передавать материалы в следственную часть для решения вопроса об уголовном преследовании задержанной, – рассказали в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.
Сотрудник ФСБ назначил встречу, предварительно сообщив о ней руководству. Встреча состоялась, отец и дочь пересели в автомобиль сотрудника ФСБ и 62-летний мужчина передал ему 299 000 рублей. После этого их задержали.
Суд изучил материалы расследования и приговорил мужчину к условному лишению свободы на пять лет. Его дочь получила наказание путем частичного сложения приговоров. Ей назначено 10 лет шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
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