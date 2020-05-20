Культура

43 минуты назад

Артисты в масках: в липецком академическом театре возобновили репетиции (ФОТО)

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#ЛГАТД #театр #самоизоляция
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Артисты в масках: в липецком академическом театре возобновили репетиции (ФОТО)

Артисты ставят "Бесприданницу" - этот спектакль был в репертуаре и 100 лет назад.

В Липецком государственном академическом театре драмы им.Л.Н. Толстого возобновили репетиции после длительной вынужденной паузы.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе театра, артисты начали работу над спектаклем «Бесприданница» по пьесе А.Н. Островского. Этой постановкой творческий коллектив планирует будущей осенью открыть юбилейный 100-й театральный сезон.

В театре рассказали, что первые репетиции после ослабления режима самоизоляции проходят с соблюдением карантинных норм. Артисты репетируют диалоги и при этом используют защитные маски и перчатки.

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Режиссёр спектакля Марина Колычева-Кайзер объяснила выбор пьесы для постановки тем, что «Бесприданница» - не только русская классика, но и особый спектакль для ЛГАТД им. Л. Н. Толстого.

- Она была заявлена в самой первой афише вековой давности, поэтому открытие нового сезона в преддверии столь значимой даты именно этим спектаклем мы сочли очень символичным, - считает режиссёр.

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Фото пресс-службы театра


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#ЛГАТД #театр #самоизоляция
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