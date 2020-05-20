43 минуты назад
Артисты в масках: в липецком академическом театре возобновили репетиции (ФОТО)
Артисты ставят "Бесприданницу" - этот спектакль был в репертуаре и 100 лет назад.
В Липецком государственном академическом театре драмы им.Л.Н. Толстого возобновили репетиции после длительной вынужденной паузы.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе театра, артисты начали работу над спектаклем «Бесприданница» по пьесе А.Н. Островского. Этой постановкой творческий коллектив планирует будущей осенью открыть юбилейный 100-й театральный сезон.
В театре рассказали, что первые репетиции после ослабления режима самоизоляции проходят с соблюдением карантинных норм. Артисты репетируют диалоги и при этом используют защитные маски и перчатки.
Режиссёр спектакля Марина Колычева-Кайзер объяснила выбор пьесы для постановки тем, что «Бесприданница» - не только русская классика, но и особый спектакль для ЛГАТД им. Л. Н. Толстого.
- Она была заявлена в самой первой афише вековой давности, поэтому открытие нового сезона в преддверии столь значимой даты именно этим спектаклем мы сочли очень символичным, - считает режиссёр.
Фото пресс-службы театра
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12.05.2020 14:52Культура