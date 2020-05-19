НЛМК Live

сегодня, 12:43

НЛМК окажет дополнительную социальную помощь сотрудникам и ветеранам предприятия

555
#благотворительная помощь
1
НЛМК окажет дополнительную социальную помощь сотрудникам и ветеранам предприятия

Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, выделил около 30 млн рублей на программу поддержки действующих и бывших сотрудников на фоне пандемии коронавируса.  

- Компания уже предоставила единовременную денежную помощь более 370 многодетным семьям сотрудников, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет и с заработной платой ниже средней по комбинату, - сообщили в ПАО «НЛМК». 

Социальный партнер Группы НЛМК – благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» окажет денежную помощь 109 семьям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, и сотрудникам - одиноким родителям.  

В рамках благотворительной акции «Мы рядом» ветеранам Новолипецкого комбината доставят наборы с продуктами и предметами первой необходимости. В ближайший месяц планируется доставить более 10 тыс. наборов бывшим работникам предприятия. В течение апреля аналогичную помощь уже получили более 340 одиноких пенсионеров НЛМК, сейчас на нее могут рассчитывать все ветераны комбината.  

«В связи с пандемией коронавируса выросла нагрузка на социально-незащищенные категории населения. Наши сотрудники – представители многодетных семей, одиноких родителей, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеры комбината также в зоне риска. Именно на них сконцентрированы сейчас наши усилия по социальной помощи. В этой работе нам помогают социальный партнер комбината – благотворительный фонд «Милосердие» и наши волонтеры», - прокомментировал управляющий директор НЛМК Вячеслав Воротников.  

555
#благотворительная помощь
1

Еще в рубрике

На НЛМК начались пусконаладочные работы на новой машине непрерывной разливки стали
#техническое перевооружение
На НЛМК начались пусконаладочные работы на новой машине непрерывной разливки стали

12.05.2020 11:25

НЛМК Live
Война с вирусом: оценена стоимость разработки вакцины, коронавирусный карантин изменил наркобизнес
#коронавирус
4
Война с вирусом: оценена стоимость разработки вакцины, коронавирусный карантин изменил наркобизнес

08.05.2020 16:18

НЛМК Live
НЛМК установил инсталляцию в память о металлургах-участниках Великой Отечественной войны
#Великая Отечественная война
1
НЛМК установил инсталляцию в память о металлургах-участниках Великой Отечественной войны

08.05.2020 15:43

НЛМК Live
НЛМК поможет в организации в Липецке праздничных мероприятий ко Дню Победы
#День Победы
НЛМК поможет в организации в Липецке праздничных мероприятий ко Дню Победы

08.05.2020 13:43

НЛМК Live
НЛМК окажет дополнительную социальную поддержку ветеранам предприятия
#благотворительность
НЛМК окажет дополнительную социальную поддержку ветеранам предприятия

08.05.2020 13:04

НЛМК Live
НЛМК передал в больницы Липецка партию аппаратов ИВЛ
#коронавирус
НЛМК передал в больницы Липецка партию аппаратов ИВЛ

07.05.2020 16:42

НЛМК Live