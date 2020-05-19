Происшествия
сегодня, 09:35
Собака повела к дамбе, и там след оборвался
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В Липецке сотрудники правоохранительных органов и волонтеры продолжают поиски 16-летнего Дмитрия Второва.
18 мая в 15.30 юноша ушел из дома на улице Архангельской и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Парень среднего телосложения с черными волосами был одет в синие джинсы, бело-синюю куртку и синие кроссовки.
По данным региональной общественной организации «Добровольная народная дружина Липецкой области «ПАТРУЛЬ», служебная собака вывела сотрудников полиции в сторону дамбы Матырского водохранилища, но из-за дождя след оборвался.
Поисковики обследовали дамбу, прибрежную территорию и пионерские лагеря в районе базы отдыха «Парус». Опрошенные рыбаки рассказали, что не видели подростка.
- Также получена информация, что юношу видели в районе улицы Зои Космодемьянской, - рассказал руководитель организации Игорь Зарницкий. - Якобы он шел в сторону города, но ночные поиски положительного результата не принесли.
Источник в правоохранительных органах рассказал GOROD48, что исчезновению подростка предшествовали неприятности с его успеваемостью в школе. Перед выходом он оставил дома телефон и скопленные деньги, а также прощальную записку.
По данным региональной общественной организации «Добровольная народная дружина Липецкой области «ПАТРУЛЬ», служебная собака вывела сотрудников полиции в сторону дамбы Матырского водохранилища, но из-за дождя след оборвался.
Поисковики обследовали дамбу, прибрежную территорию и пионерские лагеря в районе базы отдыха «Парус». Опрошенные рыбаки рассказали, что не видели подростка.
- Также получена информация, что юношу видели в районе улицы Зои Космодемьянской, - рассказал руководитель организации Игорь Зарницкий. - Якобы он шел в сторону города, но ночные поиски положительного результата не принесли.
Источник в правоохранительных органах рассказал GOROD48, что исчезновению подростка предшествовали неприятности с его успеваемостью в школе. Перед выходом он оставил дома телефон и скопленные деньги, а также прощальную записку.
3507
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