Собака повела к дамбе, и там след оборвался

В Липецке сотрудники правоохранительных органов и волонтеры продолжают поиски 16-летнего Дмитрия Второва.



18 мая в 15.30 юноша ушел из дома на улице Архангельской и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Парень среднего телосложения с черными волосами был одет в синие джинсы, бело-синюю куртку и синие кроссовки.



По данным региональной общественной организации «Добровольная народная дружина Липецкой области «ПАТРУЛЬ», служебная собака вывела сотрудников полиции в сторону дамбы Матырского водохранилища, но из-за дождя след оборвался.



Поисковики обследовали дамбу, прибрежную территорию и пионерские лагеря в районе базы отдыха «Парус». Опрошенные рыбаки рассказали, что не видели подростка.



- Также получена информация, что юношу видели в районе улицы Зои Космодемьянской, - рассказал руководитель организации Игорь Зарницкий. - Якобы он шел в сторону города, но ночные поиски положительного результата не принесли.



Источник в правоохранительных органах рассказал GOROD48, что исчезновению подростка предшествовали неприятности с его успеваемостью в школе. Перед выходом он оставил дома телефон и скопленные деньги, а также прощальную записку.

