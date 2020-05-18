Происшествия

46 минут назад

Ветер в Липецке повалил деревья на три автомобиля

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#буря
Ветер в Липецке повалил деревья на три автомобиля

Сообщения о последствиях сильного ветра в Липецке в понедельник 18 мая с шести часов вечера поступают в городское управление по делам ГО и ЧС.

Упавшие деревья перегородили дорогу в центре Липецка и повредили машины во дворах

GOROD48 уже писал о рухнувшем сегодня на дорогу по улице Неделина во время бури дереве. Перекрытой оказалась одна полоса движения. На участке между улицами Папина и Циолковского выстроилась очередь из автомобилей. К счастью, никто не пострадал. На улицу Неделина для освобождения проезда сразу же выехала дежурная смена городских спасателей.

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Очередной звонок спасатели приняли с улицы Циолковского, где во дворе дома №3/5 дерево упало на автомобиль. Аналогичная ситуация произошла во дворе дома на улице Студеновской,17 - пострадали две машины.

- Вся информация об упавших деревьях передана в полицию, Единую диспетчерскую службу, эксплуатирующие жилой фонд организации. На улицу Студеновскую с техникой оперативно выехали специалисты управляющей компании и городские спасатели. Еще одна УК получила сообщение о том, что сломанный ветром трехметровый сук опасно завис над внутренним проездом возле дома №77 по улице Гагарина, - сообщили GOROD48 в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС.
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#буря

Комментарии (2)

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Кхм..

15 минут назад
А Уваркиной между тем парки, пляж и островок до основания опилила. Первостепенная задача. Ндя.
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Мать хохла

34 минуты назад
Моего ушлепка тоже дерево по башке епнуло, когда он шёл у ватников Крым взад требовать
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