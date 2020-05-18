46 минут назад
Ветер в Липецке повалил деревья на три автомобиля
Сообщения о последствиях сильного ветра в Липецке в понедельник 18 мая с шести часов вечера поступают в городское управление по делам ГО и ЧС.
GOROD48 уже писал о рухнувшем сегодня на дорогу по улице Неделина во время бури дереве. Перекрытой оказалась одна полоса движения. На участке между улицами Папина и Циолковского выстроилась очередь из автомобилей. К счастью, никто не пострадал. На улицу Неделина для освобождения проезда сразу же выехала дежурная смена городских спасателей.
Очередной звонок спасатели приняли с улицы Циолковского, где во дворе дома №3/5 дерево упало на автомобиль. Аналогичная ситуация произошла во дворе дома на улице Студеновской,17 - пострадали две машины.
- Вся информация об упавших деревьях передана в полицию, Единую диспетчерскую службу, эксплуатирующие жилой фонд организации. На улицу Студеновскую с техникой оперативно выехали специалисты управляющей компании и городские спасатели. Еще одна УК получила сообщение о том, что сломанный ветром трехметровый сук опасно завис над внутренним проездом возле дома №77 по улице Гагарина, - сообщили GOROD48 в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС.
Кхм..
Мать хохла