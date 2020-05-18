В России

сегодня, 21:23

В Костромской области нашли мертвым профессора из Москвы

170
В Костромской области нашли мертвым профессора из Москвы

Тело профессора нашли в реке с камнями в брюках

Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона. Ранее мужчина считался пропавшим без вести, сообщает РИА Новости.

"Прокуратурой Костромского района признано законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Дело возбуждено в связи с обнаружением 11 апреля 2020 года в русле реки Кострома в районе Шуваловского омута, расположенного вблизи д. Сущево Костромского района, трупа неустановленного мужчины, в брюках которого находилась сумка с камнями", - говорится в сообщении прокуратуры.

Установлено, что погибший мужчина проживал в Люберцах Московской области, ему было 54 года, он был профессором Государственного университета управления. Мужчина считался без вести пропавшим, он разыскивался с 1 ноября 2019 года.

Согласно публикациям в соцсетях о поисках человека в ноябре 2019 года, тогда пропал Юрий Мантуров, 1 ноября 2019 года он поехал на занятия в университет и домой не вернулся. "Для родных и студентов Юрия Николаевича эта новость стала настоящим шоком, потому что никаких подобных эпизодов ранее с ним не было", - говорится в сообщении ПСО "Лиза Алерт" во "ВКонтакте". Кроме Московской области мужчину искали во Владимирской, Ивановской, Костромской областях, активное участие в поисках принимали студенты.
170

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Москве мужчина устроил стрельбу из окна
В Москве мужчина устроил стрельбу из окна

сегодня, 21:14

В России
В Ярославле на мужчину напал медведь
В Ярославле на мужчину напал медведь

сегодня, 17:45

В России
В нижегородском лесу нашли свалку вакцины от гриппа
В нижегородском лесу нашли свалку вакцины от гриппа

сегодня, 17:37

В России
Фотограф из Уфы трагически погибла в Дубае
Фотограф из Уфы трагически погибла в Дубае

сегодня, 17:31

В России
Полпред рассказал, когда может состояться голосование по Конституции
4
Полпред рассказал, когда может состояться голосование по Конституции

16.05.2020 21:59

В России
#сбережения граждан
3
В России резко упали объемы сбережений граждан

15.05.2020 21:28

В России