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В Костромской области нашли мертвым профессора из Москвы
Тело профессора нашли в реке с камнями в брюках
Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона. Ранее мужчина считался пропавшим без вести, сообщает РИА Новости.
"Прокуратурой Костромского района признано законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Дело возбуждено в связи с обнаружением 11 апреля 2020 года в русле реки Кострома в районе Шуваловского омута, расположенного вблизи д. Сущево Костромского района, трупа неустановленного мужчины, в брюках которого находилась сумка с камнями", - говорится в сообщении прокуратуры.
Установлено, что погибший мужчина проживал в Люберцах Московской области, ему было 54 года, он был профессором Государственного университета управления. Мужчина считался без вести пропавшим, он разыскивался с 1 ноября 2019 года.
Согласно публикациям в соцсетях о поисках человека в ноябре 2019 года, тогда пропал Юрий Мантуров, 1 ноября 2019 года он поехал на занятия в университет и домой не вернулся. "Для родных и студентов Юрия Николаевича эта новость стала настоящим шоком, потому что никаких подобных эпизодов ранее с ним не было", - говорится в сообщении ПСО "Лиза Алерт" во "ВКонтакте". Кроме Московской области мужчину искали во Владимирской, Ивановской, Костромской областях, активное участие в поисках принимали студенты.
"Прокуратурой Костромского района признано законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Дело возбуждено в связи с обнаружением 11 апреля 2020 года в русле реки Кострома в районе Шуваловского омута, расположенного вблизи д. Сущево Костромского района, трупа неустановленного мужчины, в брюках которого находилась сумка с камнями", - говорится в сообщении прокуратуры.
Установлено, что погибший мужчина проживал в Люберцах Московской области, ему было 54 года, он был профессором Государственного университета управления. Мужчина считался без вести пропавшим, он разыскивался с 1 ноября 2019 года.
Согласно публикациям в соцсетях о поисках человека в ноябре 2019 года, тогда пропал Юрий Мантуров, 1 ноября 2019 года он поехал на занятия в университет и домой не вернулся. "Для родных и студентов Юрия Николаевича эта новость стала настоящим шоком, потому что никаких подобных эпизодов ранее с ним не было", - говорится в сообщении ПСО "Лиза Алерт" во "ВКонтакте". Кроме Московской области мужчину искали во Владимирской, Ивановской, Костромской областях, активное участие в поисках принимали студенты.